Экономика

13:58 27.10.2020

Дорожники завершили работы по бетонированию проезда Запорожского моста

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Дорожники завершили работы по бетонированию проезда Запорожского моста

Дорожные рабочие завершили работы по бетонированию последней захватки плиты проезда эстакады со стороны Хортицкого района на Запорожском мосту.

Как отмечается в сообщении в Телеграм-канале Государственного агентства автомобильных дорог "Украины" ("Укравтодор"), процесс устройства железобетонной плиты проезжей части состоял из бетонирования 8-ми захваток, общей протяженностью 289 м.

На съезде с моста на остров Хортица сегодня также завершено бетонирование последней, девятой захватки плиты проезда пролетного строения длиной 24 м. Общая протяженность всей плиты проезда через Старый Днепр составляет 346 м.

Всего на подходах к мосту было проложено 3600 кубометров бетона и 2400 тонны арматуры.

Бетонирование начато в июле 2020 года, в декабре - планируется открыть проезд по верховой стороне из района Бабурка к Хортице.

Запорожский мост - это магистраль непрерывного движения протяженностью более 9 км, состоящая из шести транспортных развязок, в составе которых 27 искусственных сооружений, в том числе два внеклассных моста с отдельными сооружениями под каждое направление движения.

Теги: #укравтодор #запорожская_область
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