Ассоциация "Газовые трейдеры Украины" инициировала запуск альтернативной газовой биржи "Украинский хаб"
Ассоциация "Газовые трейдеры Украины", объединяющая свыше 30 энерготрейдеров, инициировала запуск новой платформы электронных биржевых торгов энергоресурсами на товарной бирже "Украинский хаб", хотя в последнее время объемы торгов ими активно наращивала "Украинская энергетическая биржа" (УЭБ).
"На ТБ "Украинский хаб" планируется проводить торги по секциям "Природный газ", "Сжиженный газ" и "Нефтепродукты", – сообщается в релизе ассоциации во вторник.
Согласно госреестру, ООО ТБ "Украинский хаб" создано с уставным капиталом 10 тыс. грн в конце августа 2020 года, его учредителями на паритетных началах выступили ООО "Центральная газо-нефтяная компания" (Киев) Романа Сторожева и ООО "Вер-Тас" (Карловка, Полтавская обл.) директора Александра Марюхнича, а руководителем является Марина Марюхнич.
Сторожев в 2002-2004 годах был гендиректором "Укрзакородонгеологии", затем до 2013 года президентом ассоциации "Недропользователи Украины", в 2013 году стал заместителем главы НАК "Надра Украины", а с конца того года и до мая 2014 года – главой Госгеонедр.
Марюхнич является директором Аграрной биржи, которая в настоящее время, согласно ее сайту, регулярно проводит аукционы по продаже имущества НАК "Надра Украины".
Согласно релизу ассоциации и сайту "Украинского хаба", торги природным газом объявляются ежедневно. Пока продавцами выступают ООО "Крафт Энерджи" и "Евро-Энергогаз", заявлено о продаже 100 тыс. куб. м на дебютных торгах 15 октября.
"С активным развитием рынка газа в Украине, его либерализацией, расширением географии и количества участников, решением Ассоциации стало поддержание инициативы новой биржевой платформы, на которую существует запрос у трейдеров, где бы параллельно с ныне действующими биржами создавался альтернативный индикатив цены, совершенствовались бы правила биржевой торговли и, таким образом, мы пришли бы к ликвидности биржевых площадок", – приводится в релизе комментарий президента Ассоциации "Газовые трейдеры Украины" Андрея Мизовца.
По его словам, ассоциация ожидает роста биржевых продаж газа в ближайшие годы, поэтому выступает за запуск сегодня всех конкурентных продуктов, опций, которые будут востребованы рынком: спота, балансировки и т.д.
"Главная цель, к которой мы все должны стремиться, - это создание восточно-европейского газового хаба в Украине", – подчеркнул Мизовец.
Ассоциация отмечает, что на новой платформе активно развивается институт брокерства, реализован упрощенный доступ к автоматизированной торговой системе и отработаны биржевые механизмы торгов, "которые позволяют участникам минимизировать финансовые и производственные риски, связанные с приобретением или реализацией сырьевых и топливно-энергетических ресурсов".
Как сообщалось, Секретариат Энергетического сообщества, Министерство энергетики Украины, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и "Украинская энергетическая биржа" в конце июля 2020 года подписали меморандум о взаимопонимании для реформирования газового сектора Украины в соответствии с европейским законодательством. Документ предусматривает совместные рамки и условия сотрудничества для развития торговли природным газом на УЭБ.
УЭБ была создана в 2010 году и работает в различных товарных сегментах. В презентации на конец мая УЭБ указывала, что является единственной платформой в стране, где сосредоточена большая часть ликвидности (внебиржевые аукционы) и насчитывала 335 участников, аккредитованных в секции торговли природным газом.