Экономика

12:19 27.10.2020

Ассоциация "Газовые трейдеры Украины" инициировала запуск альтернативной газовой биржи "Украинский хаб"

3 мин читать
Ассоциация "Газовые трейдеры Украины" инициировала запуск альтернативной газовой биржи "Украинский хаб"

Ассоциация "Газовые трейдеры Украины", объединяющая свыше 30 энерготрейдеров, инициировала запуск новой платформы электронных биржевых торгов энергоресурсами на товарной бирже "Украинский хаб", хотя в последнее время объемы торгов ими активно наращивала "Украинская энергетическая биржа" (УЭБ).

"На ТБ "Украинский хаб" планируется проводить торги по секциям "Природный газ", "Сжиженный газ" и "Нефтепродукты", – сообщается в релизе ассоциации во вторник.

Согласно госреестру, ООО ТБ "Украинский хаб" создано с уставным капиталом 10 тыс. грн в конце августа 2020 года, его учредителями на паритетных началах выступили ООО "Центральная газо-нефтяная компания" (Киев) Романа Сторожева и ООО "Вер-Тас" (Карловка, Полтавская обл.) директора Александра Марюхнича, а руководителем является Марина Марюхнич.

Сторожев в 2002-2004 годах был гендиректором "Укрзакородонгеологии", затем до 2013 года президентом ассоциации "Недропользователи Украины", в 2013 году стал заместителем главы НАК "Надра Украины", а с конца того года и до мая 2014 года – главой Госгеонедр.

Марюхнич является директором Аграрной биржи, которая в настоящее время, согласно ее сайту, регулярно проводит аукционы по продаже имущества НАК "Надра Украины".

Согласно релизу ассоциации и сайту "Украинского хаба", торги природным газом объявляются ежедневно. Пока продавцами выступают ООО "Крафт Энерджи" и "Евро-Энергогаз", заявлено о продаже 100 тыс. куб. м на дебютных торгах 15 октября.

"С активным развитием рынка газа в Украине, его либерализацией, расширением географии и количества участников, решением Ассоциации стало поддержание инициативы новой биржевой платформы, на которую существует запрос у трейдеров, где бы параллельно с ныне действующими биржами создавался альтернативный индикатив цены, совершенствовались бы правила биржевой торговли и, таким образом, мы пришли бы к ликвидности биржевых площадок", – приводится в релизе комментарий президента Ассоциации "Газовые трейдеры Украины" Андрея Мизовца.

По его словам, ассоциация ожидает роста биржевых продаж газа в ближайшие годы, поэтому выступает за запуск сегодня всех конкурентных продуктов, опций, которые будут востребованы рынком: спота, балансировки и т.д.

"Главная цель, к которой мы все должны стремиться, - это создание восточно-европейского газового хаба в Украине", – подчеркнул Мизовец.

Ассоциация отмечает, что на новой платформе активно развивается институт брокерства, реализован упрощенный доступ к автоматизированной торговой системе и отработаны биржевые механизмы торгов, "которые позволяют участникам минимизировать финансовые и производственные риски, связанные с приобретением или реализацией сырьевых и топливно-энергетических ресурсов".

Как сообщалось, Секретариат Энергетического сообщества, Министерство энергетики Украины, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и "Украинская энергетическая биржа" в конце июля 2020 года подписали меморандум о взаимопонимании для реформирования газового сектора Украины в соответствии с европейским законодательством. Документ предусматривает совместные рамки и условия сотрудничества для развития торговли природным газом на УЭБ.

УЭБ была создана в 2010 году и работает в различных товарных сегментах. В презентации на конец мая УЭБ указывала, что является единственной платформой в стране, где сосредоточена большая часть ликвидности (внебиржевые аукционы) и насчитывала 335 участников, аккредитованных в секции торговли природным газом.

Теги: #торги #биржа #украинский_хаб #трейдеры #энергетика
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:02 26.10.2020
Глава Госналогслужбы обвинил производителей "зеленой" энергии в неуплате налога на прибыль

Глава Госналогслужбы обвинил производителей "зеленой" энергии в неуплате налога на прибыль

14:37 26.10.2020
В Украине не заинтересованы в "зеленой" металлургии и повышают тарифы на э/э – финдиректор "Интерпайпа"

В Украине не заинтересованы в "зеленой" металлургии и повышают тарифы на э/э – финдиректор "Интерпайпа"

06:58 23.10.2020
Трамп и Байден на дебатах разошлись во мнениях по поводу будущего сферы энергетики

Трамп и Байден на дебатах разошлись во мнениях по поводу будущего сферы энергетики

06:21 23.10.2020
Украина и Латвия углубляют перспективы сотрудничества в сфере энергоэффективности и возобновляемых источников энергии

Украина и Латвия углубляют перспективы сотрудничества в сфере энергоэффективности и возобновляемых источников энергии

19:03 21.10.2020
Конкуренция в острове БуТЭС повысится после интеграции энергосистемы Украины с ENTSO-E – эксперт

Конкуренция в острове БуТЭС повысится после интеграции энергосистемы Украины с ENTSO-E – эксперт

18:42 19.10.2020
Американская торговая палата настаивает на скорейшем принятии закона о выпуске ОВГЗ для расчетов с "зеленой" энергетикой

Американская торговая палата настаивает на скорейшем принятии закона о выпуске ОВГЗ для расчетов с "зеленой" энергетикой

13:14 19.10.2020
НБУ обсуждал с представителями Лондонской фондовой биржи сокращение доли государства в банках Украины

НБУ обсуждал с представителями Лондонской фондовой биржи сокращение доли государства в банках Украины

19:08 15.10.2020
Достижение необходимых показателей по RAB-тарифам возможно только при бесприбыльной работе длительное время – глава "Винницаоблэнерго"

Достижение необходимых показателей по RAB-тарифам возможно только при бесприбыльной работе длительное время – глава "Винницаоблэнерго"

15:01 12.10.2020
PGNIG заинтересован в участии в энергоприватизации в Украине – компания

PGNIG заинтересован в участии в энергоприватизации в Украине – компания

20:36 09.10.2020
Кабмин поддержал законопроект по передаче от НКРЭКУ на места полномочий регулирования тепло- и водоснабжения, предусмотренный меморандумом с МВФ

Кабмин поддержал законопроект по передаче от НКРЭКУ на места полномочий регулирования тепло- и водоснабжения, предусмотренный меморандумом с МВФ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Глава Госналогслужбы обвинил производителей "зеленой" энергии в неуплате налога на прибыль

Цена газа для тепловиков по ПСО в октябре составит 5,374 тыс. грн/тыс. куб. м – "Нафтогаз"

Госбюджет Украины за 9 мес.-2020 сведен с дефицитом почти в 82 млрд грн - Госказначейство

"Нибулон" может стать центром локализации кораблестроения в Украине – вице-премьер

НАБУ завершило еще одно расследование по хищениям в "Черкассы-" и "Запорожьеоблэнерго", направляет материалы в суд

ПОСЛЕДНЕЕ

Госналоговая анонсировала запуск "налогового бота" в ноябре

"Укравтодор" начал ремонт подъезда к бальнеологическому курорту "Сатанов"

Цены на нефть поднимаются после падения накануне, Brent подорожала до $40,73 за баррель

"Метинвест" на ММК им. Ильича завершает реконструкцию на более $150 млн несмотря на пандемию коронавируса

"Метинвест" в августе сократил выручку на 8% к июлю, EBITDA возрос на 5,9%, долг сократился на $64 млн

ЕС получил разрешение ВТО увеличить пошлины на импорт из США, но надеется уладить спор

"Укртранснафта" введет в действие участок нефтепровода "Дружба" спустя 10 лет после его готовности

Глава Госналогслужбы обвинил производителей "зеленой" энергии в неуплате налога на прибыль

Tesla начинает поставки в Европу электромобилей китайской сборки

Цена газа для тепловиков по ПСО в октябре составит 5,374 тыс. грн/тыс. куб. м – "Нафтогаз"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА