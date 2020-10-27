"Укравтодор" начал ремонт подъезда к бальнеологическому курорту "Сатанов"

Подрядчик ОАО "Хмельницкое ДСУ №56" ремонтирует участок автодороги Р-50 Ярмолинцы–Сатанов, протяженностью 5 км, в частности, подъезд к бальнеологическому курорту "Сатанов".

Как сообщило Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") на своей странице в Facebook во вторник, к настоящему времени подрядчик уже ликвидировал ямы, восстановил основу дорожного покрытия и начал устройство выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия, поверх которого положат еще один - верхний слой.

"Укравтодор" отмечает, что также активно ведутся ремонтные работы на автодороге Р-48 Каменец-Подольский - Сатанов - Войтовцы - Белогорье, что ведет к пгт. Сатанов. 50 км этой дороги уже в финишном слое покрытия.