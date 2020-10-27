Экономика

12:10 27.10.2020

"Укравтодор" начал ремонт подъезда к бальнеологическому курорту "Сатанов"

1 мин читать
"Укравтодор" начал ремонт подъезда к бальнеологическому курорту "Сатанов"

Подрядчик ОАО "Хмельницкое ДСУ №56" ремонтирует участок автодороги Р-50 Ярмолинцы–Сатанов, протяженностью 5 км, в частности, подъезд к бальнеологическому курорту "Сатанов".

Как сообщило Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") на своей странице в Facebook во вторник, к настоящему времени подрядчик уже ликвидировал ямы, восстановил основу дорожного покрытия и начал устройство выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия, поверх которого положат еще один - верхний слой.

"Укравтодор" отмечает, что также активно ведутся ремонтные работы на автодороге Р-48 Каменец-Подольский - Сатанов - Войтовцы - Белогорье, что ведет к пгт. Сатанов. 50 км этой дороги уже в финишном слое покрытия.

Теги: #укравтодор #хмельницкая_область
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:40 25.10.2020
В Хмельницкой области глава избиркома пришел на работу пьяным

В Хмельницкой области глава избиркома пришел на работу пьяным

15:06 22.10.2020
Обновление дорог к пропускным пунктам - один из приоритетов "Укравтодора" на 2021г

Обновление дорог к пропускным пунктам - один из приоритетов "Укравтодора" на 2021г

14:06 22.10.2020
"Укравтодор" возобновил 16,6 км дороги Р-19 в Киевской области

"Укравтодор" возобновил 16,6 км дороги Р-19 в Киевской области

00:24 21.10.2020
"Укравтодор" возобновляет ремонт дороги от Измаила до Вилково

"Укравтодор" возобновляет ремонт дороги от Измаила до Вилково

10:11 18.10.2020
В Хмельницкой области 5 человек отравилось угарным газом, все госпитализированы

В Хмельницкой области 5 человек отравилось угарным газом, все госпитализированы

14:23 12.10.2020
"Укравтодор" берет на баланс дороги в Чернобыльской зоне отчуждения

"Укравтодор" берет на баланс дороги в Чернобыльской зоне отчуждения

16:08 08.10.2020
Руководителя Службы автомобильных дорог Винницкой области задержали на взятке

Руководителя Службы автомобильных дорог Винницкой области задержали на взятке

17:51 07.10.2020
ЕБРР и Украина подписали меморандум об укреплении корпоративного управления, обязующий "Укравтодор" провести антикоррупционную реформу

ЕБРР и Украина подписали меморандум об укреплении корпоративного управления, обязующий "Укравтодор" провести антикоррупционную реформу

16:52 05.10.2020
"Укравтодор" разработал стандарт для повышения безопасности дорожного движения

"Укравтодор" разработал стандарт для повышения безопасности дорожного движения

15:15 05.10.2020
"Укравтодор" разместил 3 из 5 выпусков облигаций под госгарантии, планирует освоить всю запланированную сумму до 2021г

"Укравтодор" разместил 3 из 5 выпусков облигаций под госгарантии, планирует освоить всю запланированную сумму до 2021г

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Глава Госналогслужбы обвинил производителей "зеленой" энергии в неуплате налога на прибыль

Цена газа для тепловиков по ПСО в октябре составит 5,374 тыс. грн/тыс. куб. м – "Нафтогаз"

Госбюджет Украины за 9 мес.-2020 сведен с дефицитом почти в 82 млрд грн - Госказначейство

"Нибулон" может стать центром локализации кораблестроения в Украине – вице-премьер

НАБУ завершило еще одно расследование по хищениям в "Черкассы-" и "Запорожьеоблэнерго", направляет материалы в суд

ПОСЛЕДНЕЕ

Госналоговая анонсировала запуск "налогового бота" в ноябре

Ассоциация "Газовые трейдеры Украины" инициировала запуск альтернативной газовой биржи "Украинский хаб"

Цены на нефть поднимаются после падения накануне, Brent подорожала до $40,73 за баррель

"Метинвест" на ММК им. Ильича завершает реконструкцию на более $150 млн несмотря на пандемию коронавируса

"Метинвест" в августе сократил выручку на 8% к июлю, EBITDA возрос на 5,9%, долг сократился на $64 млн

ЕС получил разрешение ВТО увеличить пошлины на импорт из США, но надеется уладить спор

"Укртранснафта" введет в действие участок нефтепровода "Дружба" спустя 10 лет после его готовности

Глава Госналогслужбы обвинил производителей "зеленой" энергии в неуплате налога на прибыль

Tesla начинает поставки в Европу электромобилей китайской сборки

Цена газа для тепловиков по ПСО в октябре составит 5,374 тыс. грн/тыс. куб. м – "Нафтогаз"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА