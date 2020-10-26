Экономика

21:02 26.10.2020

"Метинвест" в августе сократил выручку на 8% к июлю, EBITDA возрос на 5,9%, долг сократился на $64 млн

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"Метинвест" в августе сократил выручку на 8% к июлю, EBITDA возрос на 5,9%, долг сократился на $64 млн

Выручка Metinvest B.V. (Нидерланды), материнской компании горно-металлургической группы "Метинвест", в августе 2020 года снизилась на 7,9%, или на $72 млн, по сравнению с предыдущим месяцем - до $838 млн с $910 млн.

Согласно обнародованным предварительным неаудированным консолидированным ежемесячным итогам финансовой отчетности компании в понедельник, общий показатель EBITDA по итогам августа составил $216 млн, что на $12 млн выше показателя в июле ($204 млн), при этом EBITDA от участия в СП – $48 млн (в июле - $30 млн).

Согласно отчету, скорректированная EBITDA металлургического дивизиона группы за август-2020 составила "плюс" $91 млн (в июле "плюс" $57 млн), в том числе $7 млн - от участия в СП ("минус" $5 млн); EBITDA горнодобывающего дивизиона - $134 млн (в июле - $154 млн), в том числе от СП - $41 млн ($35 млн). Расходы управляющей компании составили $6 млн ($6 млн).

Общая выручка в августе состояла из выручки метдивизиона в размере $671 млн (в июле - $700 млн), горнодобывающего дивизиона - $258 млн ($283 млн), внутригрупповые продажи составили $91 млн ($73 млн).

Общая задолженность компании в августе снизилась на $64 млн по сравнению с июлем - до $3,017 млрд с $3,081 млрд. При этом объем денежных средств уменьшился на $88 млн - до $523 млн с $611 млн.

Использованные в инвестдеятельности денежные средства составили $54 млн, в финансовой деятельности - $71 млн.

"Метинвест" за счет перепродажи квадратной заготовки (произведенной ДМК корпорации "ИСД" - ИФ) в августе в объеме 109 тыс. тонн получил $44 млн. Кроме того, от перепродажи 202 тыс. тонн плоского проката получено $93 млн, 65 тыс. тонн длинного проката - $31 млн, 108 тыс. тонн чушкового чугуна - $36 млн.

В целом компания в августе реализовала 567 тыс. тонн полуфабрикатов на $207 млн, 756 тыс. тонн готовой металлопродукции на $384 млн, 201 тыс. тонн кокса на $38 млн.

Группа в августе реализовала 1,534 млн тонн железорудного сырья на $163 млн, 37 тыс. тонн угольного концентрата на $3 млн.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа "СКМ" (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие компанией.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".

Теги: #metinvest
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