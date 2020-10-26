Экономика

21:00 26.10.2020

ЕС получил разрешение ВТО увеличить пошлины на импорт из США, но надеется уладить спор

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ЕС получил разрешение ВТО увеличить пошлины на импорт из США, но надеется уладить спор

Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) в понедельник официально разрешил Евросоюзу принять контрмеры за незаконное субсидирование Вашингтоном компании Boeing и увеличить пошлины на импорт из США на сумму до $4 млрд.

"Европейская комиссия готовит контрмеры в тесном сотрудничестве с государствами-членами (ЕС), - заявил, комментируя это решение, заместитель председателя ЕК Валдис Домбровскис. - Предпочтительным для нас исходом остается урегулирование путем переговоров с США. С этой целью мы продолжаем активно взаимодействовать с американскими коллегами, и я поддерживаю регулярные контакты с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером. В отсутствие согласованного результата ЕС будет готов принять меры в соответствии с постановлением ВТО".

Споры между ЕС и США о субсидирования авиапроизводителей длятся с 2004 года. Брюссель обвинил Вашингтон в субсидировании компании Boeing, а Соединенные Штаты жаловались в ВТО на субсидии европейскому авиастроителю Airbus со стороны Великобритании, Германии, Испании и Франции.

В марте 2019 года Апелляционный орган ВТО подтвердил большинство претензий ЕС к США.

Теги: #пошлины #сша #ес #вто
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