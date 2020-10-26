Экономика

20:00 26.10.2020

"Укртранснафта" введет в действие участок нефтепровода "Дружба" спустя 10 лет после его готовности

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"Укртранснафта" введет в действие участок нефтепровода "Дружба" спустя 10 лет после его готовности

АО "Укртранснафта" в максимально сжатые сроки введет в эксплуатацию обходной участок нефтепровода Броды-Госграница (МН "Дружба"), строительно-монтажные работы на которой были завершены более 10 лет назад.

Как сообщила пресс-служба компании, запуск участка стало возможным благодаря постановлению Кабинета министров №985 от 21 октября 2020 года, которым утвержден порядок принятия в эксплуатацию I-ой и II-ой очередей объекта "Вынос нефтепроводов Броды-госграница". Объект был сооружен с целью минимизации рисков загрязнения одного из крупнейших водозаборов во Львовской области и западного региона Украины.

Участок нефтепровода Броды-Госграница проходит вдоль русла реки Стрый, приближаясь на отдельных участках к руслу на 50 м, а также частично проходит в границах второй зоны санитарной охраны Стрыйского водозабора пресных подземных вод.

"В случае повреждения нефтепровода на этом участке существует риск утечки нефти и загрязнения реки с попаданием нефти в сооружения водозабора под руслом", ‒ поясняется в сообщении.

По этой причине "Укртранснафта" в 2006 году приняла решение вынести обе нитки нефтепровода Броды-Госграница со второго пояса санитарной охраны Стрыйского водозабора и построить новый участок нефтепровода.

Однако, несмотря на то, что к концу 2008 года строительно-монтажные работы на объекте были практически завершены, проект был остановлен вследствие изменений в земельном законодательстве. В частности, понадобилось более 10 лет для оформления права собственности или пользования земельными участками, на которых построена новая ветка нефтепровода.

Стрыйский водозабор обеспечивает питьевой водой более 500 тысяч водопользователей во Львове, Трускавце, Моршине, Стрые и Дрогобыче.

Теги: #нефтепровод #эксплуатация
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