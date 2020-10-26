ICU оценивает падение ВВП Украины в сентябре на уровне 6%, в III кв. - 5%

Инвестиционная группа ICU оценивает падение валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в сентябре 2020 года на уровне 6% к аналогичному периоду 2019 года (г/г), а по итогам июля-сентября – на уровне 5% г/г, сообщил глава департамента макроэкономических исследований группы Сергей Николайчук в понедельник.

"Мы оцениваем падение ВВП в сентябре примерно на 6% г/г после менее чем 5% г/г в июне-июле. Соответственно падение ВВП в третьем квартале 2020 года замедлилось примерно до 5% г/г по сравнению с 11,4% г/г во втором квартале 2020 года и с 6% г/г – в нашем сентябрьском прогнозе", – написал он в Facebook в понедельник.

Николайчук уточнил, что около 1,5 процентных пункта от уровня падения ВВП в третьем квартале было обеспечено низкими показателями сельского хозяйства из-за позднего начало сбора кукурузы, добавив, что частично этот фактор будет компенсирован в четвертом квартале.

"В целом за год ожидания по урожаю зерновых и других сельскохозяйственных культур ухудшаются из-за неблагоприятных погодных условий. Также стремительное распространение заболеваемости COVID-19 в Украине и соседних странах усиливает риски дальнейшего восстановления внутреннего и внешнего спроса", – написал он.

При этом, по словам Николайчука, стремительный рост объемов внутренней торговли свидетельствует, что фактор заболеваемости был компенсирован слабым соблюдением социального дистанцирования и игнорированием усиления ограничений на местном уровне вместе с расцветом электронной коммерции.

Помимо этого, рост реальной заработной платы (на 6% г/г в августе) и восстановление рынка труда повлияли на улучшение настроений потребителей, особенно в оценке собственного финансового положения, добавил он.

"В результате мы оцениваем риски для нашего прогноза падения ВВП в 2020 году на 5,7% как сбалансированные в обе стороны", – резюмировал Николайчук.

Он добавил, что в значительной степени уровень падения экономики Украины будет определяться жесткостью реакции власти на распространение коронавируса после местных выборов, уточнив, что хоть ICU и ожидает введение дополнительных мер, в то же время прогнозируется, что негативный эффект на экономику от них должен быть гораздо слабее весеннего.

По словам Николайчука, рост показателей экономической активности в четвертом квартале 2020 года по сравнению с третьим может быть слабее прогнозного (ICU в сентябре закладывала 2% кв/кв), при этом дополнительный импульс ожидается только от сельского хозяйства из-за изменения сезонности.