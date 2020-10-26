В Украине не заинтересованы в "зеленой" металлургии и повышают тарифы на э/э – финдиректор "Интерпайпа"

В Украине на заинтересованы в поддержке и развитии "зеленой" металлургии – предприятий, наименее загрязняющих окружающую среду, так как постоянно повышают тарифы на электроэнергию, убежден директор по экономике и финансам трубно-колесной компании (ТКК) "Интерпайп" Денис Морозов.

"В Украине никому не интересны реальные экологические инвестиции, а экология стала ширмой для получения рентабельности одними за счет других", - констатирует Морозов в авторском материале "Зеленая металлургия здравого смысла" для "Экономической правды", обнародованном также на корпоративном сайте.

Поясняется, что "зеленые" метпредприятия – это те метзаводы, которые производят сталь электродуговым способом и имеют самые низкие выбросы CO2. Теоретически под этот статус могут попасть "Днепросталь" (Днепр), "Днепроспецсталь" (Запорожье), "Электросталь" (Курахово), "Энергомашспецсталь" (Краматорск) и "Азовэлектросталь" (Мариуполь).

"Из всего объема произведенной в Украине за 2019 год стали лишь 6% занимают электрометаллурги. При этом если сложить объемы потребления э/э всех электрометаллургических заводов, то их общая доля не превысит и 1% от общего потребления в стране. Соответственно, в совокупном тарифе "Укрэнерго" за услуги транспортировки их доля будет незначительной. Поэтому никакого влияния на сбор средств от тарифа на транспортировку электрометаллурги не оказывают", - констатирует финдиректор.

По данным Морозова, в "Интерпайпе" только 40% объема потребления э/э попадает под потенциальное действие льготы для "зеленой", остальные 60% приходятся на предприятия, выпускающие стальные трубы, ж/д колеса и прочую продукцию с высокой добавленной стоимостью.

При этом он указал на отсутствие логики, когда предприятия "зеленой" металлургии должны оплачивать повышенный "зеленый" тариф на э/э.

"Высокий "зеленый" тариф на э/э - постоянный предмет критики всех промпотребителей электроэнергии. Суть претензий к "зеленым" энергетикам крайне проста: частные компании, большинство которых владеет СЭС и ВЭС, получили от государства возможность собирать средства с потребителей за товар, по цене в три-четыре раза превышающую рыночную. Механизм для узаконенного изъятия средств у потребителей э/э был выбран следующий: в тариф на транспортировку НЭК "Укрэнерго" заложены средства для компенсации "зеленым" энергетикам. Только за последние несколько месяцев "Укрэнерго" повысило расценки на 55% и сообщило о повышении еще на 30%. Если это произойдет, за 2020 год тариф на передачу э/э вырастет в два раза. При этом в планах "Укрэнерго" - еще одна волна повышения в 2021 году", - констатировал топ-менеджер.

С учетом такой тарифной политики получается, что сейчас было бы выгоднее производить сталь мартеновским, экологически грязным способом, при этом сжигая более дешевый газ, а не инвестировать в строительство современных предприятий, работающих на электроэнергии, в очередной раз подчеркнул финдиректор.

При этом Морозов напомнил, что в украинской энергосистеме существовал профицит генерирующих мощностей еще задолго до начала строительства "зеленых" генераций, единственным мотивом появления которых выступали исключительно соображения по улучшению экологии Украины. Предполагалось, что появление "зеленых" электростанций приведет к снижению выбросов в целом, и в энергетике в частности.

Однако произошло противоположное. Резкий рост "зеленых" мощностей привел к снижению объемов выработки атомной генерации и увеличению - тепловых станций, которые являются наиболее экологически вредными видами генерации э/э. При этом обязанность платить высокий "зеленый" тариф легла на потребителей, в первую очередь, на промпредприятия, в том числе и на те, которые сократили выбросы за счет крупных инвестиций.

Морозов отметил, что подход, при котором промпотребители освобождаются от "зеленого" тарифа, применяется во многих странах. Таким образом стимулируются инвестиции в модернизацию производства и снижение выбросов, поскольку европейские предприятия могут выбрать платить за выбросы или инвестировать в модернизацию производственных мощностей. Логика всех подобных мер проста: оплачивать за "зеленый" тариф должен тот, кто осуществляет выбросы, а инвестировавшие в снижение выбросов освобождаются от этой нагрузки.

Представитель "Интерпайпа" привел пример металлургии: в ЕС выбросы CO2 у метпредприятия составляют в среднем 700 кг/тонна стали. До 2050 года ЕС поставил цель снизить объем выбросов с 700 кг/тонна до 250 кг/тонна стали. Для этого металлурги должны вложить средства в модернизацию, в противном случае они будут платить и с каждым годом все больше и больше.

Уровень выбросов СО2 в украинской металлургии в три-четыре раза выше, чем в Европе, и составляет около 2 тонн СО2 на тонну стали. При этом показатель выбросов для получения статуса "зеленой" металлургии, согласно закону, составляет 250 кг/тонна стали, т.е. почти в 10 раз ниже существующего, и соответствует европейскому целевому значению, которого они планируют достичь лишь к 2050 году.

"Уровень CO2 нового электросталеплавильного комплекса "Днепросталь" даже ниже этой нормы. Мы закрыли экологически грязное мартеновское производство стали и вложили около $1 млрд в инновационные технологии. Таким образом, мы снизили выбросы CO2 в 10 раз. Это одна из самых крупных экологических инвестиций Украины. Поэтому мы считаем нелогичным, что, помимо собственных значительных инвестиций в снижение выбросов, мы должны платить премию частным компаниям, которые построили объекты "зеленой" энергетики", - подчеркивает топ-менеджер.

По его словам, окупаемость проектов ВИЭ составляет четыре-пять лет и имеет рентабельность около 400%, а инвестиции в реальное промпроизводство имеют окупаемость более 25-30 лет и рентабельность 10%.

В настоящее время все электрометаллургические предприятия, которые могут претендовать на статус "зеленых" металлургов, продолжают платить тариф "Укрэнерго" в полном объеме. Между тем экспортеры электроэнергии освобождены от оплаты услуг за транспортировку э/э.

"Буквально на днях суд вновь встал на их сторону, разрешив им не платить более 1 млрд грн за передачу их э/э по линиям "Укрэнерго". При этом экспортеры других товаров с высокой добавленной стоимостью уплачивают этот тариф. Где логика? В данной ситуации вывод неутешителен: в Украине никому не интересны реальные экологические инвестиции и поддержка экспортеров. Экологические мотивы стали ширмой для получения 400%-ной рентабельности одними частными компаниями за счет других", - отмечает эксперт и добавляет: правила игры разные: для экспортеров э/э – одни, для других экспортеров – другие.

"В таких условиях абсолютно бессмысленно инвестировать в модернизацию производства для улучшения экологической ситуации. С учетом мировых торговых войн отечественные экспортеры товаров с высокой добавленной стоимостью продолжат терять внешние рынки. Поэтому о росте экспорта Украины не может быть и речи", - резюмирует финдиректор.

"Интерпайп" - украинская промышленная компания, производитель бесшовных труб и ж/д колес. Продукция компании поставляется более чем в 80 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных на ключевых рынках СНГ, Ближнего Востока, Северной Америки и Европы. В 2019 году "Интерпайп" реализовал 823 тыс. тонн готовой продукции, в том числе – 202 тыс. тонн ж/д продукции. Продажи ж/д продуктов осуществляются под брендом KLW.

В "Интерпайп" работают 11 тыс. сотрудников. В 2019 году компания перечислила в бюджеты всех уровней 3,25 млрд грн.

В структуре компании пять промышленных активов: "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод (НТЗ)", "Интерпайп Новомосковский трубный завод (НМТЗ)", "Интерпайп Нико-Тьюб", "Днепропетровский Втормет" и электросталеплавильный комплекс "Днепросталь" под брендом "Интерпайп Сталь".

Конечным собственником Interpipe Limited является украинский бизнесмен Виктор Пинчук и члены его семьи.