Экономика

11:05 26.10.2020

Первая замглавы Нацбанка Рожкова и замглавы Сологуб раскритиковали перераспределение полномочий в НБУ

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Первая замглавы Нацбанка Рожкова и замглавы Сологуб раскритиковали перераспределение полномочий в НБУ

Первая замглавы Национального банка Украины (НБУ) Екатерина Рожкова и заместитель главы Дмитрий Сологуб раскритиковали решение правления Нацбанка о перераспределении полномочий в НБУ, которым, в частности, была сокращена вертикаль подчинения Рожковой, поскольку такое решение разрушает коллегиальность и может оказать негативное влияние на сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ).

"Предоставляю свой личный комментарий относительно решения по перераспределению полномочий в НБУ. Мы с Дмитрием (Сологубом – ИФ) не поддержали это решение. Во-первых, такой подход не соответствует лучшим мировым практикам. Во-вторых, не только создает угрозы для принятия регулятором по-настоящему беспристрастных решений, но и разрушает коллегиальность", – написала Рожкова в Facebook в понедельник.

"Режим тишины закончился, время комментировать. Я и Екатерина (Рожкова – ИФ) голосовали против. Я отметил в протоколе, что это может оказать негативное влияние на сотрудничество с МВФ. Решение принято очень сомнительным способом и нарушает принципы построения оргструктуры НБУ, которые разрабатывались в 14-15 годах вместе с МВФ", – написал Сологуб в Twitter.

Рожкова добавила, что такое решение правления также не соответствует принципам независимости, которые были заложены в основу трансформации Нацбанка в 2014-2015 гг., проводившейся, в частности, с учетом требований МВФ.

"Это тот случай, когда невыносимая жажда инноваций не учитывает мировые практики. Обновленная команда хочет сделать что-то совершенно новое и нетрадиционное", – добавила она.

Рожкова также подчеркнула, что она продолжит работать.

Как сообщалось, правление НБУ на собрании 20 октября приняло решение об изменении организационной структуры центробанка, в том числе сократив вертикаль подчинения Рожковой.

"Необходимость обновления вертикалей подчинения центробанка обусловлена расширением мандата НБУ, в частности, в сфере регулирования рынка небанковских финучреждений", – отмечалось на сайте Нацбанка.

Соответствующим решением правление НБУ ввело новую вертикаль "Регулирование финансового сектора" (руководство и контроль деятельности подразделений распределили на Рожкову), к которой отнесли департаменты методологии регулирования деятельности банков и небанковских финучреждений, а также управление защиты прав потребителей финуслуг и департамент по управлению деятельностью корпоративного негосударственного пенсионного фонда Нацбанка.

При этом вертикаль "Пруденциальный надзор", за которую отвечала Рожкова, была присоединена к "Общему блоку". В результате этого была создана вертикаль "Пруденциальный надзор и общие вопросы", руководство за которой распределили на главу НБУ Кирилла Шевченко.

К новой вертикали относятся, в частности, департаменты банковского надзора, выездных проверок, лицензирования, финмониторинга, аналитики и надзорных технологий, надзора за рынком небанковских финуслуг, которые ранее значились в подчинении Рожковой.

Кроме того, департамент методологии регулирования деятельности небанковских финучреждений переходит из вертикали "Монетарная стабильность", руководство и контроль за которой по-прежнему осуществляет Сологуб, к "Регулированию финсектора".

Ранее, 2 октября Совет НБУ вынес выговор и выразил недоверие Рожковой и Сологубу – последним двум (из пяти) членов правления центробанка из команды экс-главы Якова Смолия.

Информированный источник уточнял агентству "Интерфакс-Украина", что глава НБУ, который, согласно должности, также входит в Совет, голосовал "за" принятие соответствующих решений. По словам источника, основанием для соответствующих решений стала публикация в Kyiv Post и фраза Сологуба в интервью агентству "Интерфакс-Украина": "Нацбанк фактически вернулся в ситуацию 2015 года, в которой он уже был, когда кредит доверия от МВФ нужно приобретать практически "с нуля".

Позже, 8 октября, Шевченко сообщил, что Совет НБУ принял решение объявить выговор и выразить недоверие Рожковой и Сологубу в связи с нарушением ими стратегии коммуникаций и политики "единого голоса" (One voice policy) Нацбанка.

Совет НБУ планировал провести следующее внеочередное заседание 16 октября, в повестку дня которого были внесены вопрос утверждения аудитора и пункт "разное", однако утром того же дня оно было отменено.

Ряд СМИ накануне заседания утверждал, что на нем мог быть поднят вопрос об увольнении Рожковой. Вместе с тем, как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе НБУ, глава центробанка на минувшей неделе не вносил представление с Совет об увольнении своих заместителей.

Член Совета Василий Горбаль уточнил агентству, что следующее плановое заседание состоится 27 октября.

Накануне заседания, 15 октября, Нацбанк на своем сайте опубликовал ссылку на интервью Рожковой изданию Liga.net с критикой отдельных действий Совета НБУ, вместе с тем вечером того же дня ссылка была удалена.

Теги: #рожкова #нбу
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