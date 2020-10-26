Экономика

09:59 26.10.2020

Tesla отзывает порядка 30 тыс. автомобилей в Китае из-за проблем с подвеской

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Tesla отзывает порядка 30 тыс. автомобилей в Китае из-за проблем с подвеской

Американский производитель электромобилей Tesla Inc. отзывает с китайского рынка порядка 30 тыс. автомобилей Model S и Model X в связи с выявленными в них проблемами с подвеской.

Компания отзывает машины, произведенные за пределами КНР в период с сентября 2013 года по январь 2018 года, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные Государственного управления по регулированию рынка (State Administration for Market Regulation) КНР.

По информации регулятора, в автомобилях Tesla выявлены два различных типа проблем с подвеской, причем в некоторых машинах сразу оба.

Отзыву подлежит основная масса автомобилей, проданных Tesla в Китае за последние годы. Автопроизводитель начал выпускать машины на своем предприятии в Шанхае в начале 2020 года, и после этого, импорт его машин в КНР составляет лишь несколько сотен в месяц.

Шанхайское предприятие Tesla способно производить 200 тыс. автомобилей в год. В течение нескольких месяцев производство машин на этом предприятии достигало 11 тыс. в месяц, а в сентябре опустилось ниже этой отметки - до 10,881 тыс., свидетельствуют данные государственного портала China Automotive Information Net.

Теги: #авто #tesla #китай
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