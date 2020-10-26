Нефть дешевеет на фоне роста заболеваемости COVID-19 в мире, Brent - $41,02 за баррель

Цены на нефть снижаются в понедельник на фоне продолжающегося роста заболеваемости COVID-19 в США и Европе, снижения шансов на принятие новой программы стимулирующих мер в Штатах до президентских выборов, а также устойчивого увеличения добычи в Ливии.

Число новых случаев заболевания коронавирусной инфекции в США продолжает бить рекорды, в то время как в Италии и Испании вводятся новые ограничительные меры.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:20 КСК в понедельник составляла $41,02 за баррель, что на $0,75 (1,8%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подешевели на $0,69 (1,6%).

Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $39,1 за баррель, что на $0,75 (1,88%) ниже уровня предыдущей сессии. В пятницу фьючерсы подешевели на $0,79 (1,9%).

По итогам прошлой недели Brent подешевела на 2,7%, WTI - на 3,1%.

"В последние несколько недель рынок фокусировался на перспективах ухудшения спроса на нефть в связи с ростом заболеваемости COVID-19", - отмечает главный аналитик по сырьевым рынкам Australia & New Zealand Banking Group Дэниел Хайнс.

"Теперь на первый план выходит вопрос роста предложения, учитывая, что Ливия говорит о планах существенного наращивания добычи в ближайшие месяцы. Это может стать новой проблемой для ОПЕК", - приводит слова Хайнса агентство Bloomberg.

Государственная нефтекомпания Ливии National Oil Corp. (NOC) планирует увеличить добычу до уровня выше 1 млн баррелей в сутки (б/с) в течение четырех недель. В настоящее время добыча NOC составляет 560 тыс. б/с.

Компания предупредила, однако, что не сможет вернуться к прошлогодним уровням производства, порядка 1,2 млн б/с, в связи с повреждением инфраструктуры и недостатком финансирования.

В пятницу стало известно, что NOC сможет возобновить поставки нефти через крупнейший экспортный терминал страны - Es Sider - после снятия форс-мажора.