Radisson Hotel Group в начале 2021г откроет первую гостиницу в Одессе

Международный оператор гостиничного бизнеса Radisson Hotel Group (ранее - Rezidor Hotel Group, главный офис в Брюсселе, Бельгия) планирует открыть новый отель под брендом Radisson на месте гостиницы Milano по ул.Дерибасовской в Одессе.

"Radisson Hotel City Centre Odessa появится на месте гостиницы Milano, расположенной в центральной части города, на ул.Дерибасовской, после ребрендинга и реконструкции, в начале 2021 года", - сообщила пресс-служба компании в пятницу

С запуском новой гостиницы Radisson Hotel Group будет представлен восьмью отелями и 1445 гостевыми номерами на территории Украины.

Гостиница Milano открыта в 2017 году, насчитывает 90 номеров. После ребрендинга и реконструкции номерной фонд отеля Radisson Hotel City Centre Odessa будет расширен на 37 дополнительных номеров. Инфраструктура также будет включать ресторан и конференц-залы, которые в настоящее время уже достраиваются.

Как сообщалось, Radisson Hotel Group в июле 2020 года объявил о планах открыть во втором квартале 2022 года первый отель под брендом Radisson в Киеве – Radisson Hotel Pechersk Park Kiev.

Radisson – гостиничный бренд категории upscale. Первый отель Radisson в мире был открыт в 2018 году. Сейчас сеть насчитывает 50 открытых и на стадии строительства гостиниц на территории Европы, Ближнего Востока и Африки. Отели сети располагаются в городах и пригородах, недалеко от аэропортов и железнодорожных станций.

Radisson Hotel Group является одной из крупнейших в мире гостиничных сетей. Портфель Radisson Hotel Group насчитывает семь разных брендов и более 1400 действующих и строящихся отелей по всему миру. Radisson Hotel Group управляет брендами Radisson Collection, Radisson Blu, Radisson, Radisson RED, Park Plaza, Park Inn by Radisson и Country Inn & Suites by Radisson.

По данным веб-сайта Radisson Hotel Group, на 23 октября оператор управляет в Украине четырьмя гостиницами: двумя Radisson Blu и Park Inn by Radisson Kyiv Troyitska в Киеве и гостиницей Radisson Blu в Буковеле (с.Поляница Ивано-Франковской обл.).