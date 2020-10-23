Rozetka рассматривает возможность размещения ассортимента товаров во франчайзинговых точках выдачи заказов

Крупнейший украинский интернет-магазин Rozetka.ua (ООО "Розетка.Уа", Киев) рассматривает возможность размещения ассортимента товаров в точках выдачи товаров, открытых по франчайзингу.

"На первом этапе развития сети предусматривается открытие небольшого количества франчайзинговых точек. Бизнес-модель ограничена только выдачей заказов. В дальнейшем мы не исключаем возможности появления определенного ассортимента товаров и услуг на партнерских точках", – сообщил ритейлер агентству "Интерфакс-Украина".

Как отметили в компании, на первом этапе планируется открытие франчайзинговых магазинах только в городах присутствия Rozetka. При этом за первую неделю было получено более 300 заявок от потенциальных франчайзи.

Rozetka намерена выплачивать партнерам фиксированное вознаграждение за каждый выданный заказ. Размер выплаты определяется в соответствии с индивидуальной финансовой моделью партнера. Кроме того, компания планирует бесплатно доставлять заказы на партнерские точки, а также предоставлять программное обеспечение и обучать персонал.

"Главная задача франчайзи – выдавать заказы и обеспечивать высокий уровень клиентского сервиса на точке. Партнер экономит на создании бизнеса и значительно сокращает свои предпринимательские риски, а также получает возможность использовать один из самых известных брендов Украины", – отметили в компании.

По данным на официальном сайте, Rozetka имеет магазины и точки выдачи в Киеве, Одессе, Днепре, Львове, Харькове, Чернигове, Житомире, Белой Церкви, Ирпене, Броварах, Буче, Гостомеле, Вишневом.