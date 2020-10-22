Экономика

20:30 22.10.2020

Минэкономики выступило против решения КГГА закупить 200 белорусских автобусов без тендера

1 мин читать
Минэкономики выступило против решения КГГА закупить 200 белорусских автобусов без тендера

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйство не поддерживает решение КГГА закупить 200 белорусских автобусов без тендера, сообщило министерство на сайте в четверг вечером.

"Минэкономики категорически не поддерживает решение о закупке КГГА в лизинг 200 автобусов производства белорусского завода МАЗ без объявления тендера и без привлечения отечественных производителей. Такой подход является дискриминационным, противоречит национальным интересам и принципам свободной прозрачной конкуренции", - отмечается в релизе.

Учитывая то, что органы местного самоуправления самостоятельно принимают решение об осуществлении закупок, Минэкономики уже прорабатывает вопрос урегулирования на законодательном уровне невозможности повторения такой ситуации, указано в сообщении.

"К наработке возможных механизмов будут привлечены профильные ассоциации и участники рынка", - отметило министерство.

Как сообщалось, 20 октября Киев получил 50 новых автобусов производства Минского автомобильного завода (МАЗ), до конца 2020 года будет поставлено еще 150. Указанные 200 автобусов город приобрел на условиях лизинга, 50 из них уже вышли на маршруты.

Теги: #автобусы #минэкономики
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:56 20.10.2020
Киев получил 50 новых современных автобусов, до конца года поступят еще 150 - Кличко

Киев получил 50 новых современных автобусов, до конца года поступят еще 150 - Кличко

17:25 20.10.2020
Киев получил 50 новых автобусов производства МАЗ, до конца года поставят еще 150

Киев получил 50 новых автобусов производства МАЗ, до конца года поставят еще 150

16:27 20.10.2020
Депутаты зарегистрировали в Раде постановление об увольнении главы Минэкономики

Депутаты зарегистрировали в Раде постановление об увольнении главы Минэкономики

18:35 12.10.2020
Минэкономики оценивает падение ВВП за 8 мес.-2020 на 5,8%

Минэкономики оценивает падение ВВП за 8 мес.-2020 на 5,8%

15:20 22.09.2020
Глава Минэкономики считает маловероятным дальнейшее ухудшение прогноза урожая зерновых в Украине

Глава Минэкономики считает маловероятным дальнейшее ухудшение прогноза урожая зерновых в Украине

12:37 14.09.2020
Киев до конца года получит 200 новых автобусов – Кличко

Киев до конца года получит 200 новых автобусов – Кличко

19:48 04.09.2020
Минэкономики намерено упростить получение разрешения на иммиграцию для ІТ-специалистов из Беларуси

Минэкономики намерено упростить получение разрешения на иммиграцию для ІТ-специалистов из Беларуси

14:20 04.09.2020
Минэкономики выплатило аграриям 1,11 млрд грн по программам господдержки в АПК

Минэкономики выплатило аграриям 1,11 млрд грн по программам господдержки в АПК

17:54 02.09.2020
Замминистра экономики Романишин будет вести сферу интеллектуальной собственности вместо Романовича

Замминистра экономики Романишин будет вести сферу интеллектуальной собственности вместо Романовича

17:32 26.08.2020
Минэкономики улучшило прогноз инфляции на 2020г до 5,9%, ожидает среднегодовой курс гривни 27 грн/$

Минэкономики улучшило прогноз инфляции на 2020г до 5,9%, ожидает среднегодовой курс гривни 27 грн/$

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кабмин сменил руководителя Гостаможни

Падение промпроизводства в Украине в сентябре-2020 замедлилось до 4,4% – Госстат

НБУ допускает рост учетной ставки до 7,5% к концу 2021г – прогноз кривой ставки

Текущий счет платежного баланса в 2020г будет сведен с профицитом 2,9% ВВП – НБУ

Нацбанк сохранил прогноз спада ВВП Украины в 2020г 6% и улучшил ожидания роста в 2021г до 4,2%

ПОСЛЕДНЕЕ

"Нафтогаз" договорился о заключении контрактов на поставку газа населению через Приват24

"Метинвест" увеличил прямую долю в ДКХЗ с 73,37% до 97% и выкупит акции у миноритариев по процедуре squeeze-out

Кабмин вновь сменил главу ГАСИ и отстранил руководителей двух градостроительных ведомств

Кабмин сменил руководителя Гостаможни

Падение промпроизводства в Украине в сентябре-2020 замедлилось до 4,4% – Госстат

МАУ намерена сдавать самолеты под рекламу минимум за 650 тыс. грн в месяц

ICU запустила онлайн-платформу для онлайн торговли ОВГЗ

Ресторатор Савва Либкин закрывает рестораны "Компот" и "Стейкхаус" на Дерибасовской в Одессе

МАУ впервые с 2014г выплатила государственный авиасбор за пассажирские перевозки - источник

Обновление дорог к пропускным пунктам - один из приоритетов "Укравтодора" на 2021г

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА