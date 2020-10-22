"Метинвест" увеличил прямую долю в ДКХЗ с 73,37% до 97% и выкупит акции у миноритариев по процедуре squeeze-out

Metinvest B.V. (Нидерланды), материнская компания группы "Метинвест", объявил о достижении доминирующего пакета акций в ЧАО "Днепровский коксохимический завод" (ДКХЗ, ранее - "Евраз-Днепродзержинский КХЗ", Каменское, ранее – Днепродзержинск Днепропетровской обл.) и намерен выкупить остающиеся акции у миноритариев в рамках процедуры squeeze-out.

Согласно информации ЧАО "ДКХЗ ", эмитент получил 21 октября уведомление от компании Metinvest B.V. (Нидерланды) о достижении доминирующего контрольного пакета акций в предприятии.

При этом уточняется, что прямая доля Metinvest B.V. возросла с 73,37% (500 млн 623,051 тыс. штук акций) до 97,01%. При этом совокупное владение "Метинвестом" акций в ДКХЗ (с аффилированной компанией Barlenco Ltd (Кипр), которая владеет еще 2,09% акций предприятия) достигло 99,1%.

Акции будут выкупаться по цене 1,62 грн за одну простую акцию.

Как сообщалось, Metinvest B.V. объявил в апреле 2019 года о предложении выкупить у миноритариев ДКХЗ акции в рамках процедуры sell-out (выкуп по требованию миноритария на основании ст.68 и 69 закона "Об акционерных обществах").

Metinvest B.V. в середине марта 2020 года объявил о завершении сделки по приобретению доли ЧАО "ДКХЗ" и в настоящее время владеет около 73% акций предприятия. Группа "Метинвест" еще в 2014 году направила заявку в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) на приобретение контрольного пакета акций ДКХЗ. Около года назад АМКУ одобрил данную сделку с учетом ряда ограничений. До этого "Метинвест" получил ряд разрешений антимонопольных органов других стран на приобретение данного предприятия.

По данным НДУ на второй квартал 2020 года, компании Мisandaiko Holdings Ltd. (Кипр) принадлежало 23,6384% уставного капитала, Metinvest B.V. (Нидерланды) -70,9153%.

Уставный капитал ЧАО составляет 170,584 млн грн.

"Метинвест" – международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний, управляющая каждым звеном в производственной цепи создания стоимости – от добычи железорудного сырья до производства готовой металлопродукции. В структуру группы входят добывающие и металлургические предприятия в Украине, Европе и США, а также сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков.

"Метинвест" - крупнейший горно-металлургический холдинг Украины. Предприятия группы находятся в основном в Донецкой, Луганской, Запорожской и Днепропетровской областях.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа СКМ (71,25%) и "Смарт-холдинг" (23,75%), совместно управляющие компанией.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".