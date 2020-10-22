Экономика

17:44 22.10.2020

Кабмин сменил руководителя Гостаможни

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Кабмин сменил руководителя Гостаможни

Кабинет министров уволил с должности врио главы Государственной таможенной службы Андрея Павловского и назначил на его место Евгения Ентиса.

Как сообщает "Урядовый портал", соответствующее решение правительство приняло на внеочередном заседании в четверг.

Ентис занимал должность замглавы таможни по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации. Он присоединился к команде экс-главы таможни Максима Нефьодова в 2019 году, а до того работал в ГП "Прозорро".

"По таможне - это реформа и борьба с коррупцией. В ближайшее время будут увольнения по регионам", - сообщил агентству источник, близкий к Кабмину.

Гостаможня в Телеграм-канале в четверг вечером указала, что Павловский оставляет должность по собственному желанию, а Ентиса назначили на должность временно.

"Учитывая значимость Государственной таможенной службы для функционирования экономики страны, перед нами стоит очень амбициозная задача обеспечить самый высокий уровень эффективности и исключить любые злоупотребления. Коррупция, контрабанда, схемы минимизации таможенных платежей - это временные остатки устаревших процессов управления. С точки зрения цифровых технологий это лишь ошибки, которые неизбежно будут предупреждены или исправлены", - прокомментировал свое назначение Ентис.

Теги: #кадры #гостаможслужба
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