Экономика

17:06 22.10.2020

Ресторатор Савва Либкин закрывает рестораны "Компот" и "Стейкхаус" на Дерибасовской в Одессе

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Ресторатор Савва Либкин закрывает рестораны "Компот" и "Стейкхаус" на Дерибасовской в Одессе

Ресторатор Савва Либкин сообщил о закрытии в ноябре 2020 года ресторанов "Компот" и "Стейкхаус" на ул.Дерибасовской в Одессе.

"25 лет я работал с одним партнером. И сейчас мы расходимся (по-хорошему разводимся и делим имущество). Причин много, суть одна - новый этап. Вся эта совокупность факторов привела меня к важному решению: я ухожу с Дерибасовской. Уже с ноября "Компот" на Дерибасовской и "Стейкхаус" закроются и станут историей", – сообщил ресторатор в Facebook в четверг.

Согласно информации на официальном сайте, в Одессе продолжают работать рестораны Саввы Либкина "Дача", "Компот" на ул.Леонтовича и пр.Адмиральском, "Тавернетта" и пиццерия "Пан-Пицца".

ООО "Корпорация "Реста" основана в 1993 году в Одессе.

Согласно данным Единого госреестра юридических лиц и физлиц-предпринимателей, участниками предприятия выступают ООО "Драйв-Ин", ООО "Зонтик", Савелий Либкин, Римма Сокол. Конечным бенефициаром указана Катерина Горбоконь.

Теги: #недвижимость #рестораны #либкин #одесса
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