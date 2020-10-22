Экономика

15:06 22.10.2020

Обновление дорог к пропускным пунктам - один из приоритетов "Укравтодора" на 2021г

1 мин читать
Обновление дорог к пропускным пунктам - один из приоритетов "Укравтодора" на 2021г

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") считает одним из своих приоритетов на 2021 год обновление автодорог к пропускным пунктам на границе Украины, сообщается в Телеграм-канале агентства четверг.

"Это будет способствовать росту экспорта, транзита и туризма", - цитирует председателя "Укравтодора" Александра Кубракова пресс-служба ведомства.

Он также отметил, что в текущем году идет обновление дороги М-07 Киев - Ковель - Ягодин (на Люблин) в рамках национальной программы "Большое строительство". В частности, уже были проведены реконструкция и расширение участка дорожного полотна до первой категории. В планах - чтобы М-07 (вся трасса после Ковеля и до границы) стала автодорогой первой категории.

Расширение до первой категории проводилось также на трассе Н-22 Киев - Ривне.

Всего на Волыни в этом году обновляют 156 км дорог государственного значения, из них почти на 100 км уже уложен верхний слой.

Теги: #укравтодор #кпп #кубраков
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:06 22.10.2020
"Укравтодор" возобновил 16,6 км дороги Р-19 в Киевской области

"Укравтодор" возобновил 16,6 км дороги Р-19 в Киевской области

00:24 21.10.2020
"Укравтодор" возобновляет ремонт дороги от Измаила до Вилково

"Укравтодор" возобновляет ремонт дороги от Измаила до Вилково

14:23 12.10.2020
"Укравтодор" берет на баланс дороги в Чернобыльской зоне отчуждения

"Укравтодор" берет на баланс дороги в Чернобыльской зоне отчуждения

16:08 08.10.2020
Руководителя Службы автомобильных дорог Винницкой области задержали на взятке

Руководителя Службы автомобильных дорог Винницкой области задержали на взятке

17:51 07.10.2020
ЕБРР и Украина подписали меморандум об укреплении корпоративного управления, обязующий "Укравтодор" провести антикоррупционную реформу

ЕБРР и Украина подписали меморандум об укреплении корпоративного управления, обязующий "Укравтодор" провести антикоррупционную реформу

16:52 05.10.2020
"Укравтодор" разработал стандарт для повышения безопасности дорожного движения

"Укравтодор" разработал стандарт для повышения безопасности дорожного движения

15:15 05.10.2020
"Укравтодор" разместил 3 из 5 выпусков облигаций под госгарантии, планирует освоить всю запланированную сумму до 2021г

"Укравтодор" разместил 3 из 5 выпусков облигаций под госгарантии, планирует освоить всю запланированную сумму до 2021г

12:02 03.10.2020
Пограничники обнаружили у следовавшего в Беларусь украинца пистолет и три десятка серебряных изделий

Пограничники обнаружили у следовавшего в Беларусь украинца пистолет и три десятка серебряных изделий

20:45 30.09.2020
Молдова временно ограничила пропуск грузовиков в КПП "Паланка-Маяки-Удобное" из-за ремонта автодороги – Госпогранслужба Украины

Молдова временно ограничила пропуск грузовиков в КПП "Паланка-Маяки-Удобное" из-за ремонта автодороги – Госпогранслужба Украины

17:47 30.09.2020
"Укравтодор" сообщает о завершении ремонта моста на автодороге Н-30 через р. Чингул

"Укравтодор" сообщает о завершении ремонта моста на автодороге Н-30 через р. Чингул

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

НБУ допускает рост учетной ставки до 7,5% к концу 2021г – прогноз кривой ставки

Текущий счет платежного баланса в 2020г будет сведен с профицитом 2,9% ВВП – НБУ

Нацбанк сохранил прогноз спада ВВП Украины в 2020г 6% и улучшил ожидания роста в 2021г до 4,2%

НБУ сохранил учетную ставку на уровне 6%

НБУ улучшил прогноз инфляции на 2020г. до 4,1% и ухудшил на следующий - до 6,5%

ПОСЛЕДНЕЕ

НБУ допускает рост учетной ставки до 7,5% к концу 2021г – прогноз кривой ставки

НБУ допускает роль маркет-мейкера на вторичном рынке ОВГЗ, отрицает возможное участие в финансировании дефицита госбюджета

НБУ ухудшил прогноз роста международных резервов в 2020 г. до $29,1 млрд

Резкое восстановление экономики после жесткого карантина подошло к концу - эксперт

Нацбанк Украины по-прежнему ожидает поступления транша stand-by МВФ до конца 2020г. – глава НБУ

Текущий счет платежного баланса в 2020г будет сведен с профицитом 2,9% ВВП – НБУ

Нацбанк сохранил прогноз спада ВВП Украины в 2020г 6% и улучшил ожидания роста в 2021г до 4,2%

НБУ сохранил учетную ставку на уровне 6%

НБУ улучшил прогноз инфляции на 2020г. до 4,1% и ухудшил на следующий - до 6,5%

Грузоотправители считают целесообразным внедрить госпрограмму по поддержке нацпроизводителя вагонов с участием всех заинтересованных сторон

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА