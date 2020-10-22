Обновление дорог к пропускным пунктам - один из приоритетов "Укравтодора" на 2021г

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") считает одним из своих приоритетов на 2021 год обновление автодорог к пропускным пунктам на границе Украины, сообщается в Телеграм-канале агентства четверг.

"Это будет способствовать росту экспорта, транзита и туризма", - цитирует председателя "Укравтодора" Александра Кубракова пресс-служба ведомства.

Он также отметил, что в текущем году идет обновление дороги М-07 Киев - Ковель - Ягодин (на Люблин) в рамках национальной программы "Большое строительство". В частности, уже были проведены реконструкция и расширение участка дорожного полотна до первой категории. В планах - чтобы М-07 (вся трасса после Ковеля и до границы) стала автодорогой первой категории.

Расширение до первой категории проводилось также на трассе Н-22 Киев - Ривне.

Всего на Волыни в этом году обновляют 156 км дорог государственного значения, из них почти на 100 км уже уложен верхний слой.