НБУ допускает рост учетной ставки до 7,5% к концу 2021г – прогноз кривой ставки

Национальный банк Украины (НБУ) допускает рост учетной ставки до 7,5% к концу 2021 года с последующим снижением до 6,5% к концу 2022 года, свидетельствуют данные прогноза кривой ставки Нацбанка.

Согласно соответствующему прогнозу, с вероятностью в 30% учетная ставка к концу 2021 года будет находиться в диапазоне 6-8,5%, а к концу 2022-го – 4,5-8%.

Отмечается, что с вероятностью в 50% учетная ставка к концу 2021 года будет находиться в диапазоне 4,5-10,5%, к концу 2022-го – 3-10%.

НБУ допускает, что с вероятностью в 70% к концу 2021-го и 2022 годов ставка останется в диапазонах 3-12% и 1-12% соответственно.