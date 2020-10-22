НБУ допускает роль маркет-мейкера на вторичном рынке ОВГЗ, отрицает возможное участие в финансировании дефицита госбюджета

Национальный банк Украины (НБУ) допускает роль маркет-мейкера на вторичном рынке облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) и отрицает участие в финансировании дефицита бюджета через покупку ОВГЗ на первичном рынке, сообщил замглавы НБУ Юрий Гелетий.

"Наша позиция является неизменной – НБУ не принимает участие в финансировании бюджетных расходов через покупку ОВГЗ на первичном рынке. Мы обрабатываем разные модальности нашего участия на вторичном рынке (…) Возможно, это будет роль маркет-мейкера на вторичном рынке, чтобы увеличить его глубину, ликвидность", – сказал он в ходе онлайн-брифинга в четверг.

Гелетий указал, что такие операции должны быть направлены на развитие рынка ценных бумаг, а их объем следует ограничить.

Он также напомнил, что одной из задач стратегии развития финансового сектора до 2025 года является разработка стратегии участия НБУ в торгах на вторичном рынке ОВГЗ.