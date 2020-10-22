Экономика

14:40 22.10.2020

Нацбанк Украины по-прежнему ожидает поступления транша stand-by МВФ до конца 2020г. – глава НБУ

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Нацбанк Украины по-прежнему ожидает поступления транша stand-by МВФ до конца 2020г. – глава НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) ожидает поступления еще одного транша от Международного валютного фонда (МВФ) по программе stand-by в конце 2020 года, сообщил глава НБУ Кирилл Шевченко.

"Как и раньше, мы ожидаем поступления очередного транша от МВФ уже в конце этого года", – сказал он в ходе пресс-брифинга в четверг.

Он отметил, что финансовая поддержка от международных партнеров нужна для скорейшего восстановления экономики.

"В то же время отсрочка или приостановление исполнения обязательств перед МВФ способно не только замедлить экономическое восстановление но и существенно ухудшить инфляционные и девальвационные ожидания", – добавил глава НБУ.

Теги: #шевченко #нбу #мвф
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