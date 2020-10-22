Экономика

14:47 22.10.2020

Резкое восстановление экономики после жесткого карантина подошло к концу - эксперт

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Резкое восстановление экономики после жесткого карантина подошло к концу - эксперт

Резкое восстановление экономики после жесткого карантина подошло к концу, свидетельствуют данные трекера экономических изменений, разработанного Центром экономической стратегии (ЦЭС).

"Трекер показывает, что это быстрое восстановление экономики после карантина или подходит к концу, или уже завершилось. Активность, с которой возобновлялась экономика после полного локдауна, завершилась. Растущий тренд остановился, дальше все будет зависеть от экономической политики, условий ведения бизнеса, конъюнктуры на внешних рынках", - прокомментировала агентству "Интерфакс-Украина" заместитель директора ЦЭС Мария Репко.

Трекер еженедельно анализирует информацию о стоимости аренды жилья, мобильности граждан, поиска работы и вакансиях, оплат через терминалы ПриватБанка и приложения "Приват24", а также о потреблении электроэнергии.

Данные для трекера предоставили Google, Apple, Work.ua, Rabota.ua, ЛУН, "Укренерго", Dragon Capital та Приватбанк.

По данным трекера на 19 октября, самое большое изменение зафиксировано в оплате картами - оно снизилось на 8%. Предположительно это является следствием сокращения посещения заведений питания и торговли из-за усиления карантина, пояснили в ЦЭС.

Потребление электроэнергии практически не изменилось за последнюю неделю.

"Самым показательным будет изменение в потреблении электроэнергии. Однако пока что он после возобновления находится на уровне 2019 года - прекратил рост, но не падает. В то же время видим тренд к снижению покупок через POS-терминалы на 8%. Люди также стали меньше ездить - мобильность сократилась за неделю на 5%", - рассказала Репко.

Согласно данным трекера, рынок труда за этот период ощутил некоторое охлаждение - работодатели опубликовали на 9% меньше вакансий, чем неделей ранее, а количество соискателей снизилось на 3%.

Цена аренды однокомнатной квартиры в Киеве упала на 3% за неделю и выросла на 6% по сравнению с докарантинным показателем, свидетельствуют данные трекера.

Теги: #цэс #восстановление #экономика
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