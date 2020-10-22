НБУ улучшил прогноз инфляции на 2020г. до 4,1% и ухудшил на следующий - до 6,5%

Национальный банк Украины (НБУ) улучшил прогноз инфляции на 2020 год с 4,7% (в июльском прогнозе) до 4,1%, при этом ухудшил на следующий год с 5,5% до 6,5%.

"Учитывая слабую динамику потребительских цен в третьем квартале НБУ пересмотрел годовой прогноз инфляции в сторону уменьшения – до 4,1%. (…) В 2021 году рост потребительских цен ускорится до 6,5% под влиянием дальнейшего оживления экономики, эффекта от нынешнего ослабления гривни, а также повышения минимальной зарплаты (1 января с 5 тыс. грн до 6 тыс. грн – ИФ), который подтолкнет внутренний спрос", – сообщается на сайте Нацбанка в четверг.

Центробанк указал, что ускорение роста цен в конце 2020 года будет обусловлено дальнейшим восстановлением экономической активности на фоне сохранения мягкой монетарной и фискальной политик, а также повышением цен на энергоносители.

"Низкая база сравнения прошлого года также будет иметь заметный статистический эффект для расчета темпов годовой инфляции", – добавил регулятор.

В сообщении указывается, что выход инфляции в следующем году за верхнюю границу целевого диапазона (6%) будет временным – Нацбанк допускает кратковременное отклонение инфляции от цели для стимулирования возвращения экономики на путь устойчивого роста, при этом планирует применить монетарный инструментарий для возвращения показателя в целевой диапазон (4-6%) в 2022 году.

Согласно прогнозу центробанка, он сохранил свои ожидания по уровню показателя в 2022 году – инфляция снизится до 5%.