Экономика

14:06 22.10.2020

"Укравтодор" возобновил 16,6 км дороги Р-19 в Киевской области

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"Укравтодор" возобновил 16,6 км дороги Р-19 в Киевской области

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") в рамках программы "Большая стройка" в 2020 году возобновило 16,6 км дороги Р-19 в Киевской области.

Как сообщил "Укравтодор" на своем Telegram-канале в четверг, ремонтные работы на дороге начались в марте. За это время подрядчик - компания "Автомагистраль" - возобновила дорогу на двух участках - от перекрестка дорог Р-04 и Р-19 до с.Фастовец и от с.Фастовец до с.Мытница.

Отмечается, что с учетом участков ремонтов прошлых лет к настоящему времени имеется 24 км обновленной дороги в Фастовском и Васильковском районах.

"Укравтодор" добавил, что осталось только завершить нанесение дорожной разметки, после чего дорога будет введена в эксплуатацию.

Теги: #киевская_область #укравтодор
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