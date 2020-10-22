Нацбанк может улучшить прогноз падения ВВП на 2020 г. до 5% - банкиры

Национальный банк Украины (НБУ) в четверг может улучить прогноз падения валового внутреннего продукта (ВВП) на 2020 год с 6% (в июльском прогнозе) до 5%, считают опрошенные агентством "Интерфакс-Украина" банкиры.

"Последние статистические данные показывают, что восстановление экономической активности в Украине происходит быстрее, чем ожидалось. Поэтому мы ожидаем просмотра макропрогноза НБУ в октябре в сторону улучшения – сокращение ВВП в 2020 году на 5%, рост потребительских цен – на 4,2-4,5% (4,7% в июльском прогнозе – ИФ)", – сообщил директор департамента стратегии Кредобанка Роман Лепак.

По его оценкам, Нацбанк сохранит макропрогноз на 2021 год, таким образом, ожидания по росту ВВП останутся на уровне 4%, инфляции – 5,5%.

"Этот прогноз достаточно оптимистичный и в настоящее время не нуждается в пересмотре", – уточнил эксперт.

Председатель правления Кредитвест Банка Игорь Тихонов также считает, что Нацбанк в четверг может улучшить прогноз падения ВВП на 2020 год до 5%.

"По итогам августа падение ВВП Украины оценивалось в 5,8%. С учетом восстанавливающейся деловой активности, что видно и по уровню потребления электроэнергии, и по заторам в крупных городах, полагаю, к концу года мы можем выйти на падение, порядка, 5%. Что на 1 процентный пункт (п.п.) выше июльского прогноза НБУ, но примерно соответствует ожиданием правительства – 4,8%", – отметил он.

При этом, в отличие от Лепака из Кредобанка, Тихонов считает, что Нацбанк может пересмотреть прогноз инфляции на 2020 год в сторону ухудшения с 4,7% (в июльском прогнозе) до 5%, поскольку, по его мнению, это показатель может значительно ускориться к концу года.

"Это будет обусловлено ростом цен на энергоносители и, особенно, на газ, эффектом отложенного спроса со стороны населения, который будет стимулировать наращивание импорта, а также ростом курса доллара в последние месяцы. Последний фактор до сих пор оказывал очень ограниченное влияние на инфляционные процессы, однако по мере роста потребительского спроса, он неизбежно найдет отражение в показателе", – пояснил Тихонов.

По его оценкам, Нацбанк сохранит прогноз учетной ставки на 2020 год на уровне 6%.

Аналогичного мнения относительно возможного улучшения прогноза ВВП на 2020 год придерживается и главный менеджер по макроэкономическому анализу Райффайзен Банка Аваль Сергей Колодий.

"Падение ВВП в третьем квартале, очевидно, будет меньше прогнозируемого НБУ (7,4%), поэтому с высокой долей вероятности будет несколько улучшен и прогноз ВВП на 2020 год (текущий – "минус" 6%)", – отметил он.

Колодий добавил, что, принимая во внимание силу второй волны пандемии в мире и понимая, что с наступлением 2021 года эта проблема не исчезнет, центробанк может незначительно ухудшить прогноз ВВП на следующий год с текущих 4%.

По мнению эксперта, Нацбанк может также немного ухудшить прогноз инфляции на следующий год (с 5,5% в июльском прогнозе), приняв во внимание плавную девальвацию гривни и довольно резкое увеличение минимальной зарплаты (с 5 тыс. грн до 6 тыс. грн) и окладов работников в бюджетных учреждениях (на 20-70%) с 1 января 2021 года.

Озвучивая ожидания от уровня учетной ставки в новом макропрогнозе, Колодий уточнил, что Нацбанк в него закладывает не конкретный уровень учетной ставки, а спектр ее потенциального изменения с применением четырех видов доверительных интервалов, описывающих вероятность определенных решений.

"Имеющийся спектр предполагает высокую вероятность незначительного увеличения учетной ставки, начиная с третьего квартала 2021 года, но мы ожидаем, что в новом прогнозе будет увеличена вероятность поднятия учетной ставки уже с первого квартала следующего года", – указал он.

Директор департамента риск-менеджмента Аккордбанка Николай Войткив также считает, что Нацбанк может ухудшить прогноз инфляции на 2021 год с 5,5% (в июльском прогнозе) до 6-7%.

Он добавил, что ожидания по росту ВВП на 2021 год в новом макропронозе будут находиться в диапазоне с 3,5% до 4,5%, а по уровню учетной ставки – с 5,5% до 7%.