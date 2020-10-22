Экономика

11:36 22.10.2020

Повышение требований к операторам приватизационных аукционов улучшит их сервис - глава "Прозорро.Продажи"

1 мин читать
Повышение требований к операторам приватизационных аукционов улучшит их сервис - глава "Прозорро.Продажи"

Повышение требований к операторам приватизационных аукционов улучшит сервис и не повлияет на количество операторов, заверил директор ГП "Прозорро.Продажи" Алексей Соболев.

"Это конкурентный и живой рынок. Поэтому, ни в коем случае, мы не ожидаем снижения количества операторов из-за повышения требований к работе с системой", - сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина". Требования, которые устанавливаются утвержденным 21 октября правительственным постановлением, направлены на повышение качества услуг площадок, как продавцам, так и потенциальным покупателям-участникам аукциона. В частности, относительно повышения их юридического и ІТ-сопровождения, пояснил директор госпредприятия.

Соболев пояснил, что электронная торговая система "ProZorro.Продажи" (ЭТС) состоит из двух уровней: государственного в лице администратора системы - ГП “Прозорро.Продажи” и частного - в лице множества электронных площадок (операторов).

"В настоящее время к системе подключено 38 операторов-электронных площадок, которые предоставляют консультативную поддержку организаторам и потенциальным участникам торгов. Каждые месяц-два мы получаем заявку на подключение к системе от новой площадки", - отметил Соболев.

Среди требований операторов, которые усиливаются: наличие персонала для проведения аукциона, кол-центра и средств криптографической защиты, а также безупречная деловая репутация, напомнил Алексей Соболев.

"Установление требований не повлияет на конкурентность рынка и на возможности свободного доступа покупателей к аукционам, что является главными приоритетом для системы", - заверил он.

Теги: #приватизация #прозорро #требования
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:14 19.10.2020
НБУ обсуждал с представителями Лондонской фондовой биржи сокращение доли государства в банках Украины

НБУ обсуждал с представителями Лондонской фондовой биржи сокращение доли государства в банках Украины

22:31 17.10.2020
На первом этапе приватизации на аукционы будут выставлены 30 спиртовых заводов

На первом этапе приватизации на аукционы будут выставлены 30 спиртовых заводов

15:13 16.10.2020
"KPMG Украина" подготовит к приватизации бывший завод "Большевик"

"KPMG Украина" подготовит к приватизации бывший завод "Большевик"

15:01 12.10.2020
PGNIG заинтересован в участии в энергоприватизации в Украине – компания

PGNIG заинтересован в участии в энергоприватизации в Украине – компания

14:42 12.10.2020
ФГИ и PGNIG подписали соглашение о неразглашении покупателем конфиденциальной информации об объектах приватизации

ФГИ и PGNIG подписали соглашение о неразглашении покупателем конфиденциальной информации об объектах приватизации

18:00 30.09.2020
S&P считает реалистичной приватизацию ПриватБанка до 2025г

S&P считает реалистичной приватизацию ПриватБанка до 2025г

19:22 22.09.2020
Зеленский рассказал Алиеву о ситуации на Донбассе и пригласил азербайджанцев к участию в большой приватизации

Зеленский рассказал Алиеву о ситуации на Донбассе и пригласил азербайджанцев к участию в большой приватизации

21:44 09.09.2020
КГБ требовало от Колесниковой добровольно покинуть Беларусь, на границу с Украиной ее вывезли насильно – адвокат

КГБ требовало от Колесниковой добровольно покинуть Беларусь, на границу с Украиной ее вывезли насильно – адвокат

19:19 09.09.2020
Планы Кабмина продать ОГХК, ОПЗ, "Электротяжмаша" и "Президент-отеля" до конца 2020г зависят от Рады

Планы Кабмина продать ОГХК, ОПЗ, "Электротяжмаша" и "Президент-отеля" до конца 2020г зависят от Рады

11:31 09.09.2020
Проект плана действий Кабмина предполагает продажу ОГХК, ОПЗ, "Электротяжмаша" и "Президент-отеля" до конца 2020г

Проект плана действий Кабмина предполагает продажу ОГХК, ОПЗ, "Электротяжмаша" и "Президент-отеля" до конца 2020г

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Нацбанк может улучшить прогноз падения ВВП на 2020 г. до 5% - банкиры

"Нафтогаз" ставит целью выход на IPO через несколько лет

В Украину прибыл первый контейнерный поезд из Китая по новому маршруту – УЗ

Банкиры допускают повышение учетной ставки НБУ в I пол. 2021 года

Кабмин утвердил политику собственности "Нафтогаза" с планом IPO миноритарного пакета

ПОСЛЕДНЕЕ

Депутаты предлагают е-резидентство для ІТ-сотрудников со ставкой налога на прибыль 5% - законопроект

Нацбанк может улучшить прогноз падения ВВП на 2020 г. до 5% - банкиры

Boeing может представить новый пассажирский самолет впервые с 2004 г

"Нафтогаз" ставит целью выход на IPO через несколько лет

Десятки белорусских IT-компаний уже переехали в Украину благодаря проекту IT Relocate - Минцифры

"Нафтогаз" ввел в эксплуатацию СЭС мощностью 33 МВт и ожидаемым годовым доходом свыше 150 млн грн

В Украину прибыл первый контейнерный поезд из Китая по новому маршруту – УЗ

Банкиры допускают повышение учетной ставки НБУ в I пол. 2021 года

Конкуренция в острове БуТЭС повысится после интеграции энергосистемы Украины с ENTSO-E – эксперт

Кабмин одобрил привлечение EUR63 млн от ЕБРР на модернизацию логистической сети и сельских отделений "Укрпошты"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА