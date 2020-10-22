Повышение требований к операторам приватизационных аукционов улучшит их сервис - глава "Прозорро.Продажи"

Повышение требований к операторам приватизационных аукционов улучшит сервис и не повлияет на количество операторов, заверил директор ГП "Прозорро.Продажи" Алексей Соболев.

"Это конкурентный и живой рынок. Поэтому, ни в коем случае, мы не ожидаем снижения количества операторов из-за повышения требований к работе с системой", - сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина". Требования, которые устанавливаются утвержденным 21 октября правительственным постановлением, направлены на повышение качества услуг площадок, как продавцам, так и потенциальным покупателям-участникам аукциона. В частности, относительно повышения их юридического и ІТ-сопровождения, пояснил директор госпредприятия.

Соболев пояснил, что электронная торговая система "ProZorro.Продажи" (ЭТС) состоит из двух уровней: государственного в лице администратора системы - ГП “Прозорро.Продажи” и частного - в лице множества электронных площадок (операторов).

"В настоящее время к системе подключено 38 операторов-электронных площадок, которые предоставляют консультативную поддержку организаторам и потенциальным участникам торгов. Каждые месяц-два мы получаем заявку на подключение к системе от новой площадки", - отметил Соболев.

Среди требований операторов, которые усиливаются: наличие персонала для проведения аукциона, кол-центра и средств криптографической защиты, а также безупречная деловая репутация, напомнил Алексей Соболев.

"Установление требований не повлияет на конкурентность рынка и на возможности свободного доступа покупателей к аукционам, что является главными приоритетом для системы", - заверил он.