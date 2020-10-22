Экономика

10:35 22.10.2020

"Нафтогаз" ставит целью выход на IPO через несколько лет

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"Нафтогаз" ставит целью выход на IPO через несколько лет

НАК "Нафтогаз Украины" приветствует утверждение правительством, как учредителем и единственным акционером, политики собственности компании, который предполагает подготовку к первичному публичному размещению (IPO) миноритарного пакета на одной из ведущих международных бирж.

"Мы ставим целью выход на IPO через несколько лет", – отметил "Нафтогаз" в сообщении в Facebook в четверг.

В то же время подчеркивается, что "Нафтогаз есть и будет государственным".

Компания пояснила, что IPO - это возможность привлечь дополнительные финансы, сделать ее более известной в мире, оценить ее стоимость и войти в клуб компаний, которые управляются эффективно и по прозрачным принципам, понятным в мире.

Как сообщалось, накануне Кабинет министров утвердил политику собственности НАК "Нафтогаз Украины" с планом IPO миноритарного пакета. "В дальнейшей трансформации компания обеспечит подготовку к IPO миноритарного пакета акций на одной из ведущих мировых фондовых бирж", - отмечалось в проекте решения, утвержденном на заседании правительства, однако без указания каких-либо сроков.

Согласно постановлению, наблюдательному совету "Нафтогаза" поручено в трехмесячный срок подать на утверждение Кабмина проект стратегии.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Группа является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах и транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

Теги: #нафтогаз #ipo
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