Банкиры допускают повышение учетной ставки НБУ в I пол. 2021 года

Национальный банк Украины (НБУ) может поднять учетную ставку в первом полугодии 2021 года, считает большинство банкиров, опрошенных агентством "Интерфакс-Украина".

"В ближайшие месяцы ожидается ускорение инфляционной динамики из-за постепенной девальвации гривни, а также учитывая анонсированное повышение минимальной заработной платы с 1 января (с 5 до 6 тыс. грн – ИФ) и ряд других факторов. С учетом ожидаемого ускорения инфляции мы не исключаем некоторого повышения учетной ставки в первом полугодии 2021 года. Однако ее рост не должен превысить 0,5-1,0 п.п.", – отметил директор департамента стратегии Кредобанка Роман Лепак.

Председатель правления Кредитвест Банка Игорь Тихонов также ожидает от Нацбанка повышения учетной ставки в начале следующего года, однако, по его мнению, рост показателя не превысит 0,5 п.п.

"С низкой вероятностью на те же 0,5 п.п. показатель может быть увеличен и 10 декабря, в ходе последнего в 2020 году заседания НБУ по вопросам монетарной политики. Это возможно, если инфляционный тренд окажется выше ожиданий Нацбанка", – добавил он, уточнив, что такой сценарий является вполне вероятным, с учетом роста цен на энергоносители, эффекта отложенного спроса населения на товары и услуги и ослабления гривни в сентябре-октябре.

По мнению главного менеджера по макроэкономическому анализу Райффайзен Банка Аваль Сергея Колодия, усиление инфляционных ожиданий на фоне восстановления деловой активности и снижения разрыва ВВП может привести к повышению учетной ставки уже в первом квартале 2021 года.

"Несмотря на то, что инфляция, зафиксированная по итогам сентября, оказалась немного ниже наших ожиданий, проинфляционные факторы в четвертом квартале начнут преобладать. Поэтому, и учитывая эффект сравнительной базы, мы предполагаем, что уже с октября индекс потребительских цен, который является индикатором инфляции, начнет медленно увеличиваться, а ее темпы будут незначительно усиливаться в первой половине 2021 года", – добавил эксперт.

Такого же мнения относительно динамики показателя придерживается начальник аналитического отдела Альфа-Банка Алексей Блинов.

"Перспектива существенного ускорения инфляции на горизонте трех-шести месяцев остается весьма осязаемой, что не дает оснований для дальнейшего смягчения монетарной политики. Более того, прогнозируемая инфляционная тенденция задает довольно высокую вероятность перехода регулятора к повышению учетной ставки в первом квартале 2021 года", – отметил он.

Как сообщил главный экономист Креди Агриколь Банка Андрей Печерицын, банк изменил прогноз на 2021 год в сторону незначительного повышения учетной ставки. Он уточнил, что, если траектория роста инфляции будет умеренной, по крайней мере, в этом году, повышение ставки может произойти не на первом заседании монетарного комитета НБУ в 2021 году.

"На мой взгляд, повышение учетной ставки НБУ возможно только при одном условии – при существенном росте темпов инфляции. Учитывая текущие тенденции потребительских цен и относительную курсовую стабильность, я не вижу предпосылок в ближайшие полгода для ее повышения, тем более в условиях возможного воздействия на деловую активность нарастающего карантина", – отметил директор департамента риск-менеджмента Аккордбанка Николай Войткив.

Вместе с тем он указал, что не исключает рост ставки, начиная со второго квартала 2021 года.

По словам Country Manager, главы набсовета Пиреус Банка Янниса Кириакопулоса, в следующем году Нацбанк может повысить учетную ставку до 6,5%. Он указал, что такая динамика показателя может стать результатом инфляции, которая, по его оценкам, превысит 5% в 2021 году, и роста ВВП на уровне около 6%, который уменьшит профицит счета текущих операций, превратив его в дефицит, и ослабит позицию фискальной политики.

"Пока инфляция находится в допустимых пределах, НБУ не будет повышать ставку. Есть определенные сценарии по повышению ставки в следующем году, но еще рано это утверждать", – считает директор департамента казначейских-инвестиционных услуг Укрэксимбанка Антон Болдырев.

В свою очередь зампредправления по казначейству банка "Кредит Днепр" Оксана Шведа отметила, что эффект от изменения уровня учетной ставки на инфляцию переносится на протяжении 9-18 месяцев, указав, что динамика учетной ставки в следующем году будет зависеть от отражения ее текущего уровня на потребительские цены, а также от изменения курса нацвалюты.

По словам аналитика группы инвестиционного бизнеса УкрСиббанка Михаила Харчука, на данном этапе он не видит возможности разворота монетарной политики из-за отсутствия оснований.

"Даже в случае ускорения инфляции, в условиях сохраняющейся пандемии, повышение ставки будет иметь обратный эффект. Вместо сокращения темпов кредитования, такое решение вызовет дальнейшее падение доходов и закрытие/сокращение малого и среднего бизнеса. Это, в свою очередь, приведет к сжатию предложения и новому витку роста цен", – считает он.

Эксперт добавил, что главным фактором противодействия накоплению дисбалансов в текущих условиях должна выступать макропруденциарная политика центробанка.

Дальнейшее снижение учетной ставки маловероятно

"Дальнейшее снижение учетной ставки маловероятно. Если оно и будет, то не более чем на 0,5 п.п.", – считает Войткив из Аккордбанка.

По мнению Болдырева из Укрэксимбанка, за 2019-2020 года учетная ставка существенно снизилась (с 18% до 6% годовых), поэтому не следует ожидать дальнейшего сокращения показателя в ближайшее время.

Аналогичного мнения придерживается Шведа из банка "Кредит Днепр". Она также указала, что дальнейшее понижение учетной ставки не будет иметь большого эффекта, поскольку показатель находится на минимальном историческом уровне.

"Если исходить исключительно из политики таргетирования инфляции, которой придерживается Нацбанк, в настоящее время запас прочности для снижения учетной ставки существует, но горизонт возможностей для таких действий очень ограничен", – отметил Тихонов из Кредитвест Банка.

Он также полагает, что эффект от понижения учетной ставки на короткий срок будет незначительным с точки зрения экономики, в связи с чем, он не думает, что Нацбанк решится "даже на символическое снижение".

"Потенциал для снижения учетной ставки есть, на уровне 0,25, максимум, 0,5 п.п., хотя эффект от такого решения будет близок к нулю, с точки зрения монетарной политики. Это тот "безопасный" уровень, который не сильно усилит давление на валютном рынке", – считает Харчук из УкрСиббанка.

По мнению Печерицына из Креди Агриколь Банка, по сравнению с развитыми экономиками, потенциал для снижения учетной ставки в Украине есть – на 0,6 п.п..

"Другое дело - когда будет возможно любое снижение ставки. Учитывая рост потенциальных инфляционных рисков, мы не видим такой возможности, по крайней мере, в ближайшие 6-12 месяцев", – добавил он.

В свою очередь Колодий из Райффайзен Банка Аваль отметил, что дополнительный потенциал для снижения показателя теоретически остается, подчеркнув, что это может произойти только после того, как среднесрочные инфляционные ожидания будут относительно низкими (ниже учетной ставки на несколько процентных пунктов).

Для снижения учетной ставки, по мнению эксперта, также важно уменьшение суверенных рисков (в результате чего основные международные агентства повысят рейтинги Украины до инвестиционного или близкого к нему уровня), а также возвращение динамики доходности по облигациям внутреннего госзайма к постепенному снижению вдоль всей кривой.

"На ближайшие три квартала мы, к сожалению, не видим таких перспектив. Поэтому, учитывая базовые положения экономической теории в сфере применения инфляционного таргетирования при реализации монетарной политики, считаем, что в современных условиях и имеющейся институциональной среде решения по дальнейшему снижению учетной ставки не является экономически обоснованным", – резюмировал Колодий.