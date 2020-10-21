Экономика

16:57 21.10.2020

Кабмин одобрил привлечение EUR63 млн от ЕБРР на модернизацию логистической сети и сельских отделений "Укрпошты"

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Кабмин одобрил привлечение EUR63 млн от ЕБРР на модернизацию логистической сети и сельских отделений "Укрпошты"

Кабинет министров Украины одобрил привлечение EUR63 млн от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) на реализацию проектов АО "Укрпошта" "Логистическая сеть" и "Сельское отделение".

Соответствующее распоряжение было принято на заседании правительства в среду.

Как сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в ходе заседания, средства будут привлечены под госгарантию на условиях, что оплата за предоставление госгарантии для обеспечения выполнения обязательств по кредиту будет составлять 0,5% годовых выбранной и непогашенной суммы займа.

Теги: #укрпошта #ебрр #кабмин
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