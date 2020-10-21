Экономика

13:38 21.10.2020

МАУ переносит старт рейсов из Киева в Брюссель, Дюссельдорф и Прагу до 27 ноября, в Ереван и Баку – до 13 ноября

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МАУ переносит старт рейсов из Киева в Брюссель, Дюссельдорф и Прагу до 27 ноября, в Ереван и Баку – до 13 ноября

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ, Киев) переносит начало выполнения рейсов Киев – Брюссель – Киев, Киев – Дюссельдорф – Киев и Киев – Прага – Киев до 27 ноября 2020 года.

Как сообщила пресс-служба компании в среду, пересмотр рейсов по указанным маршрутам обусловлен продолжением карантинных ограничений на пересечение границ с целью предотвращения распространения COVID-19.

Кроме того, МАУ приняла решения отменить рейсы в Ереван и Баку до 13 ноября 2020 года в связи с высокой степенью риска для безопасности полетов в зоне армянско-азербайджанского конфликта.

"МАУ будет следить за эпидемиологическим показаниями на указанных направлениях и ситуацией в Нагорном Карабахе. Авиакомпания будет делать все возможное, чтобы после ослабления карантинных мероприятий и уменьшения рисков полетов пассажиры сразу получили возможность воспользоваться соответствующими рейсами", - говорится в сообщении.

Все другие маршруты остаются без изменений.

Теги: #мау #рейсы #коронавирус
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