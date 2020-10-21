Правление НБУ сократило вертикаль подчинения первой замглавы

Правление Национального банка Украины (НБУ) на собрании 20 октября приняло решение об изменении организационной структуры центробанка, в том числе сократив вертикаль подчинения первой замглавы НБУ Екатерине Рожковой, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" информированный источник в среду.

Он указал, что, в соответствии с решением правления, за Рожковой будет закреплена вертикаль "Регулирование финансового сектора", в которую входят департаменты методологии регулирования деятельности банков и небанковских финучреждений, по управлению деятельностью корпоративного негосударственного пенсионного фонда НБУ и управление защиты прав потребителей финуслуг.

Согласно данным на сайте Нацбанка, по состоянию на 16 октября первая замглавы НБУ отвечала за вертикаль "пруденциальный надзор", которая решением правления НБУ была присоединена к "общему блоку", в результате чего была создана вертикаль "пруденциальный надзор и общие вопросы".

Как уточнил источник, согласно решению Нацбанка, за новую вертикаль будет отвечать глава НБУ Кирилл Шевченко. В новую вертикаль входят, в частности, департаменты банковского надзора, выездных проверок, лицензирования, финансового мониторинга, аналитики и надзорных технологий, надзора за рынком небанковских финуслуг, которые ранее значились в подчинении Рожковой.

На запрос агентства "Интерфакс-Украина" в пресс-службе НБУ пока не ответили.