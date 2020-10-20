Экономика

21:07 20.10.2020

Украина повысила ставки по 3-х и 12-мес. ОВГЗ на 0,1-0,3 п.п.

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Украина повысила ставки по 3-х и 12-мес. ОВГЗ на 0,1-0,3 п.п.

Министерство финансов Украины на аукционах по размещению облигаций внутреннего займа (ОВГЗ) во вторник, за два дня до пересмотра Нацбанком нынешней учетной ставки в 6%, повысило ставку отсечения по 3-мес. ОВГЗ с 7,2% до 7,3% и по 12-мес. – с 10% до 10,3%.

Согласно информации на сайте ведомства, увеличение ставок позволило почти удержать объем продаж по сравнению с аукционами недельной давности – 5,66 млрд грн против 6 млрд грн.

Минфин на двух состоявшихся аукционах отказался удовлетворить 2 из 12 заявок на 0,4 млрд грн (по номиналу): одну на покупку 3-мес. облигаций под 9,5% и одну на покупку под 10,5%.

Помимо того состоялся еще один аукцион по продаже годичных долларовых ОВГЗ, объем продаж на котором сократился более чем вдвое, чем на подобном аукционе месяц назад – до $52,67 млн. Однако число заявок выросло с 30 до 46, и все они были удовлетворены, так как поданы по прежней ставке – 3,5%.

Теги: #овгз #минфин
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