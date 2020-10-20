Microsoft со SpaceX создадут облачную сеть на основе космических спутников

Американская Microsoft Corp. объявила о ряде шагов в рамках масштабной глобальной инициативы Azure Space.

Как сообщается в пресс-релизе компании, главная ее цель - сделать космические инновации доступными компаниям во всем мире. В рамках программы Microsoft планирует развивать сотрудничество с представителями космической отрасли, включая основанную Илоном Маском компанию SpaceX.

В частности, Microsoft представляет Azure Modular Datacenter (MDC) - датацентр, который является автономным транспортируемым ЦОДом, позволяющим получить доступ к вычислительным мощностям облака Azure в любых условиях. Он может работать в суровом климате и даже при отсутствии подключения к сети. MDC сможет обеспечить бесперебойную работу критически важной инфраструктуры, к примеру, в центрах гуманитарной помощи, передвижных пунктах управления, а также недроразрабатывающих предприятий. Сотрудничество со спутниковыми операторами позволяет обеспечить надежное и безопасное подключение MDC за счет предоставления резервного канала при перебоях в основной сети.

Партнерство Microsoft и SpaceX позволит компаниям на глобальном уровне обеспечить надежную связь между наземными ресурсами и "облаком" благодаря доступу к глобальной спутниковой системе Starlink. Компании также планируют расширение использования Starlink с глобальной сетью Microsoft - интеграцию наземных станций SpaceX с сетевыми возможностями Azure.

Кроме того, Microsoft объявила о расширении сотрудничества с одним из крупнейших мировых спутниковых операторов SES. Партнеры обеспечат интеграцию возможностей спутника средневысотной околоземной орбиты в работу MDC.

Также партнерская экосистема Azure Space включает такие компании, как KSAT, ViaSat и US EIectrodynamics.

Microsoft также разработала Azure Orbital Emulator. Это эмуляционная среда для подготовки группировок спутников к запуску на орбиту. Решение позволит космическим организациям создавать сложные протоколы и обучать ИИ-алгоритмы для координации работы взаимосвязанных спутников, с учетом имеющегося программного обеспечения и оборудования. Это необходимо для создания оптимального сетевого покрытия. Благодаря мощностям Azure эмулятор может генерировать работу целой сети спутников, учитывая сложные ситуации, которые могут произойти в реальных условиях.

По оценкам некоторых аналитиков, к концу текущего десятилетия совокупный объем выручки от "облачных" услуг в космической отрасли может составить порядка $15 млрд, что в несколько раз превышает нынешний уровень, пишет The Wall Street Journal.