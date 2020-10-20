Финдиректор "Нафтогаза" объяснил решение отложить размещение евробондов реакцией инвесторов на негативные новости из Украины

Серия негативных новостей из Украины в последнее время повлияла на то, что соотношение между риском инвестирования в еврооблигации НАК "Нафтогаз Украины" и доходностью не было оптимальным, поэтому "Нафтогаз" решил отложить размещение, сообщил финансовый директор Петер ван Дрил.

"Когда один инцидент – можно переварить, когда два – это уже сложно, когда идет целая последовательность различных инцидентов, то рынок голосует собственными ногами… Все эти плохие новости повлияли на решение международных инвесторов", – сказал он в экспертной дискуссии Energy Inside во вторник.

Среди таких негативных новостей и инцидентов ван Дрил, в частности, назвал уход главы Нацбанка Украины и обвинения Государственной аудиторской службы в адрес "Нафтогаза" о потерях на 75,5 млрд грн, которые компания назвала безосновательными.

В то же время финдиректор отметил, что спрос на еврооблигации был значительным. "Инвесторы продекларировали свою заинтересованность в инвестировании в "Нафтогаз", в украинскую компанию, которая им очень известна", – сказал он.

По его словам, 19 октября в процессе переговоров с инвесторами о размещении стало ясно, что у них есть сомнения в отношении среды в Украине и ее негативное восприятие.

"Международные инвесторы имеют выбор, куда инвестировать деньги. Вчера мы увидели, что эта среда не была достаточно привлекательной для них", – констатировал ван Дрил.

Как сообщалось, ориентир доходности долларовых еврооблигаций НАК составлял 9-9,25%, а окончательный – 8,95%. Компания планировала разместить новый выпуск со сроком погашения в феврале 2027 года и уже открыла книгу заявок, однако в конце решила отложить выпуск. Единственным организатором размещения выступал Citi.

Ранее "Нафтогаз Украины" предложил держателям евробондов в долларах с погашением в 2022 году и в евро с погашением в 2024 году выкуп по цене $1028,75 и 982,5 евро на $1000 и 1000 евро номинала соответственно (с учетом премии за раннее согласие). Максимальный объем выкупа по обоим выпускам - эквивалент $335 млн. Ранний дедлайн для предъявления бумаг к выкупу был установлен 27 октября, предложение действует до 10 ноября. Сейчас в обращении находятся бумаги долларового выпуска на $335 млн и выпуска в евро на EUR600 млн. Приоритет в принятии заявок на выкуп - у долларовых евробондов.

Предполагалось, что выкуп обращающихся и размещение новых евробондов позволят компании увеличить дюрацию долгового портфеля, отмечал ранее "Нафтогаз".

НАК осенью в 2018 года уже принимал решение отложить выпуск еврооблигаций, сославшись на неблагоприятную рыночную конъюнктуру. Тогда компания рассчитывала занять в долларах, ориентир доходности выпуска составлял 10,9%.

Однако уже в 2019 году "Нафтогаз" смог несколько раз выйти на рынок. Сначала в июле он разместил трехлетние еврооблигации на $335 млн под 7,375% и пятилетние еврооблигации на EUR600 млн под 7,125% (пятую часть бондов в евро выкупил ЕБРР), а в ноябре – 7-летние евробонды на $500 млн с доходностью 7,625%.