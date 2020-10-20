Экономика

16:23 20.10.2020

"Метинвест Диджитал" стал IТ-партнером ПУМБа по внедрению облачных продуктов Microsoft

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"Метинвест Диджитал" стал IТ-партнером ПУМБа по внедрению облачных продуктов Microsoft

"Метинвест Диджитал", центр IT-экспертизы крупнейшего украинского горно-металлургического холдинга "Метинвест", заключил договор на предоставление услуг по поставке, консалтингу и внедрению облачных решений Microsoft для Первого украинского международного банка (ПУМБ), входящего в число крупнейших финансовых учреждений Украины.

Согласно пресс-релизу компании во вторник, в рамках заключенного соглашения о сотрудничестве "Метинвест Диджитал" проведет анализ существующей облачной инфраструктуры банка, разработает рекомендации по ее усовершенствованию, обеспечит внедрение облачных продуктов Microsoft365, предоставит консалтинговую поддержку по использованию и развитию внедренных IТ-решений.

Генеральный директор "Метинвест Диджитал" Сергей Детюк отметил, что компания продолжает расширять портфолио своих клиентов и рада стать IТ-партнером ПУМБа.

"С этого контракта мы начинаем работу в банковском секторе. "Метинвест Диджитал" является сертифицированным партнером Microsoft, а наша команда экспертов обладает значительным опытом по внедрению, настройке и развитию ее облачных продуктов. Мы всегда готовы делиться своей экспертизой в этом направлении с другими компаниями. Уверен, что подписанное соглашение станет началом взаимовыгодного сотрудничества", - сказал топ-менеджер, которого цитирует пресс-служба.

При этом он уточнил, что эффективное управление облачными технологиями обеспечивает бизнесу высокий уровень надежности работы IТ-систем, безопасность и защиту корпоративных данных, а также гибкость настройки и масштабирования IТ-решений.

В свою очередь директор департамента информационных технологий ПУМБа Андрей Бегунов констатировал, что в банке реализуется IТ-стратегия, ориентированная на multicloud – активное использование облачных решений, которые существенно повышают эффективность и отказоустойчивость работы банковских IТ-сервисов.

"Внедрение технологий Microsoft для повышения эффективности бизнес-процессов, командного взаимодействия и быстрого выведения новых банковских продуктов на рынок дополнит текущий портфель облачных решений. Наша задача как IТ – обеспечить надежность работы всех корпоративных IТ-систем и сервисов, а также получить максимальную отдачу от инвестиций в информационные и инновационные технологии. Партнерство с "Метинвест Диджитал" позволит нам использовать их опыт развертывания и внедрения облачных IТ-решений, оптимизировать затраты на поддержку инфраструктуры, а также расширить собственную профессиональную экспертизу в этом направлении", - пояснил Бегунов.

"Метинвест Диджитал" создана в 2018 году как Центр экспертизы цифровых технологий.

"Метинвест Диджитал" является сертифицированным партнером Microsoft. В прошлом году компания получила партнерский статус Microsoft Gold Certified Partner по компетенциям Gold Cloud Platform, Gold Data Platform, Gold Windows and Devices, Gold DevOps и Gold Data Analytics, а в этом году расширила его компетенциями Silver Security и Silver Application Development.

"Метинвест" является вертикально-интегрированной группой из добывающих и металлургических предприятий. Предприятия группы находятся, в основном, в Донецкой, Луганской, Запорожской и Днепропетровской областях.

Основными акционерами холдинга является группа "СКМ" (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие им.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".

Теги: #пумб #microsoft #метинвест #iт
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