Экономика

12:47 20.10.2020

Реформа факторинга может устранить разрыв в EUR1,5-3,4 млрд на рынке финансирования дебиторской задолженности в Украине - ЕБРР

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Реформа факторинга может устранить разрыв в EUR1,5-3,4 млрд на рынке финансирования дебиторской задолженности в Украине - ЕБРР

Реформа факторинга может устранить разрыв в EUR1,5-3,4 млрд на рынке финансирования дебиторской задолженности в Украине, а развитие сектора обусловит расширение доступа к финансированию для предприятий и сохранение рабочих мест, сообщил глава программы Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) по содействию торговле Рудольф Пуц.

"Реформа факторинга может устранить разрыв на рынке финансирования дебиторской задолженности в Украине, который в настоящее время оценивается в EUR1,5-3,4 млрд. (…) Развитие сектора факторинга поможет расширить доступ к финансам для предприятий и сохранить рабочие места", – сказал он в ходе вебинара, организованного Нацбанком Украины (НБУ) и ЕБРР, сообщается на сайте ЕБРР во вторник.

Согласно данным, приведенным ЕБРР, в Украине финансирование дебиторской задолженности составляет всего 0,1% ВВП, тогда как в соседней Польше этот показатель достигает 8%ВВП. Отмечается, что в Польше рынок факторинга остается самым быстрорастущим финансовым сектором, стоимостью EUR166,1 млрд и обслуживающим более 18 тыс. предприятий.

По мнению Пуца, развитие рынка факторинга также обусловит стремительный рост спроса со стороны малых предприятий, которым обычно трудно получить банковские ссуды, ввиду того, что распространение коронавируса не замедляется.

ЕБРР уточнил, что в вебинаре приняли участие более 100 представителей торговли, банкиров и международных экспертов, которые обсудили необходимость разработки нормативно-правовой базы для развития факторинга, расширения доступа к финансированию для малых и средних предприятий (МСП) и повышения их финансовой устойчивости.

Отмечается, что мероприятие проводилось рабочей группой по факторингу Национальной банковской ассоциации Украины (НАБУ), в которую входят представители украинских банков и небанковских финансовых организаций, в сотрудничестве с FCI.

Согласно сообщению, основываясь на международном опыте, рабочая группа и НБУ согласовали следующие шаги по реформированию соответствующего сектора в Украине, среди которых отделение факторинга от взыскания долга, внедрение бизнес-образования и маркетинга факторинга, продвижение безбумажного и автоматизированного документооборота и защита прав кредиторов.

Кроме того, регулятор планирует переосмыслить оценку рисков, связанных с факторингом, создать систему страхования факторинговых рисков и улучшить законодательное регулирование сектора.

ЕБРР добавила, что, по мнению FCI, Украине необходимо разработать эффективную регуляторную политику для контроля за деятельностью сектора, а также принять закон о факторинге.

Как сообщалось, по данным НБУ, услуги факторинга сократились с 21,99 млрд грн в первом квартале 2020 года до 14,59 млрд грн во втором. По данным регулятора, если в январе-марте 664 компании заключили 16,26 тыс. договоров факторинга, то в апреле-июне 732 компании – 15,61 тыс.

Факторинг – финансовая услуга, основанная на продаже дебиторской задолженности.

FCI – крупнейший глобальный представительные орган по факторингу и финансированию внутренней и международной торговой дебиторской задолженности с открытым счетом, насчитывает около 400 компаний-членов в 90 странах, операции которых составляют почти 90% мирового объема факторинга.

ЕБРР крупнейший международный финансовый инвестор в Украине. С начала деятельности в стране банк взял на себя обязательства по предоставлению почти EUR15 млрд в рамках 466 проектов.

ЕБРР запустил два Пакета солидарности в ответ на кризис COVID-19 и планирует направить все свои бизнес-инвестиции в 2020-21 годах, общий объем которых должен составить до EUR21 млрд, на преодоление экономических последствий этого кризиса.

Теги: #ебрр #реформа #факторинг #экономика
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