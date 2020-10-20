Украина начинает отопительный сезон с рекордными запасами газа и угля – Зеленский

Украина начинает отопительный сезон 2020/21 гг. с рекордными запасами природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) и значительными запасами угля на складах электростанций страны, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в послании к Верховной Раде.

"Мы начинаем отопительный сезон с рекордными запасами газа и угля", - сказал он в выступлении во вторник.

Как сообщалось, запасы природного газа в ПХГ Украины по состоянию на 17 октября 2020 года достигли 28,434 млрд куб. м, или 91,9% их общей проектной емкости. С окончания сезона отбора газа из хранилищ 26 марта по 17 октября 2020 года запасы в ПХГ страны возросли на 80,1%, или на 12,649 млрд куб. м.

Кроме того, запасы угля на складах тепловых электростанций энергогенерирующих компаний (ГК ТЭС) Украины по состоянию на 19 октября составляют 2 млн 626,9 тыс. тонн, что вдвое больше, чем на аналогичную дату 2019 года (1 млн 333,4 тыс. тонн).

По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", сформированные на 19 октября 2020 года запасы угля антрацитовой группы на складах ТЭС составляют 341,9 тыс. тонн (+4,6% к аналогичной дате прошлого года), газовой – 2,285 млн тонн (+2,3 раза).