Экономика

11:35 20.10.2020

Украина начинает отопительный сезон с рекордными запасами газа и угля – Зеленский

1 мин читать
Украина начинает отопительный сезон с рекордными запасами газа и угля – Зеленский

Украина начинает отопительный сезон 2020/21 гг. с рекордными запасами природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) и значительными запасами угля на складах электростанций страны, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в послании к Верховной Раде.

"Мы начинаем отопительный сезон с рекордными запасами газа и угля", - сказал он в выступлении во вторник.

Как сообщалось, запасы природного газа в ПХГ Украины по состоянию на 17 октября 2020 года достигли 28,434 млрд куб. м, или 91,9% их общей проектной емкости. С окончания сезона отбора газа из хранилищ 26 марта по 17 октября 2020 года запасы в ПХГ страны возросли на 80,1%, или на 12,649 млрд куб. м.

Кроме того, запасы угля на складах тепловых электростанций энергогенерирующих компаний (ГК ТЭС) Украины по состоянию на 19 октября составляют 2 млн 626,9 тыс. тонн, что вдвое больше, чем на аналогичную дату 2019 года (1 млн 333,4 тыс. тонн).

По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", сформированные на 19 октября 2020 года запасы угля антрацитовой группы на складах ТЭС составляют 341,9 тыс. тонн (+4,6% к аналогичной дате прошлого года), газовой – 2,285 млн тонн (+2,3 раза).

Теги: #зеленский #рада #пхг #отопительный_сезон
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:55 20.10.2020
На следующих выборах президента граждане должны иметь возможность проголосовать онлайн – Зеленский

На следующих выборах президента граждане должны иметь возможность проголосовать онлайн – Зеленский

11:49 20.10.2020
Украина продолжит сотрудничество с МВФ, Всемирным банком и ЕБРР - Зеленский

Украина продолжит сотрудничество с МВФ, Всемирным банком и ЕБРР - Зеленский

11:41 20.10.2020
Зеленский: те, кто без боя отдал Крым, должны нести ответственность, и это не вопрос мести

Зеленский: те, кто без боя отдал Крым, должны нести ответственность, и это не вопрос мести

11:39 20.10.2020
Зеленский не доволен работой антикоррупционных органов

Зеленский не доволен работой антикоррупционных органов

11:36 20.10.2020
В госбюджете-2021 средства на армию не уменьшатся - Зеленський

В госбюджете-2021 средства на армию не уменьшатся - Зеленський

11:33 20.10.2020
Правительство в ближайшее время обнародует аудит государства - Зеленский

Правительство в ближайшее время обнародует аудит государства - Зеленский

11:30 20.10.2020
Украине нужна стратегия развития до 2030 г. - Зеленский

Украине нужна стратегия развития до 2030 г. - Зеленский

11:27 20.10.2020
Представители ЕС, Великобритании, Канады, Турции готовы присоединиться к формату "Крымской платформы" - Зеленский

Представители ЕС, Великобритании, Канады, Турции готовы присоединиться к формату "Крымской платформы" - Зеленский

11:23 20.10.2020
Зеленский заявил о начале работы над стратегией развития экономики Донецкой и Луганской областей

Зеленский заявил о начале работы над стратегией развития экономики Донецкой и Луганской областей

11:22 20.10.2020
Зеленский готов поставить точку по вопросам введения налога на выведенный капитал и нулевой декларации

Зеленский готов поставить точку по вопросам введения налога на выведенный капитал и нулевой декларации

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"ArcelorMittal Кривой Рог" опровергает обвинения в уклонении от уплаты налогов и занижении платежей за землю

"Нафтогаз Украины" отложил размещение еврооблигаций

Американская торговая палата настаивает на скорейшем принятии закона о выпуске ОВГЗ для расчетов с "зеленой" энергетикой

Доходность евробондов "Нафтогаза Украины" составит 8,95%, ожидаемый объем - $500 млн

"Укрзализныця" против введения ограничений на пассажирские ж/д перевозки, но будет соблюдать все решения правительства

ПОСЛЕДНЕЕ

"ArcelorMittal Кривой Рог" опровергает обвинения в уклонении от уплаты налогов и занижении платежей за землю

"Нова Пошта" открыла с начала 2020г. 1,3 тыс. новых отделений

Цены на нефть снижаются после завершения встречи JMMC, Brent на уровне $42,29 за баррель

"Нафтогаз Украины" отложил размещение еврооблигаций

Американская торговая палата настаивает на скорейшем принятии закона о выпуске ОВГЗ для расчетов с "зеленой" энергетикой

Госмолодежьжилье: 400 семей за 9 мес. воспользовалось госпрограммами доступного жилья в Украине

Доходность евробондов "Нафтогаза Украины" составит 8,95%, ожидаемый объем - $500 млн

"Укрзализныця" против введения ограничений на пассажирские ж/д перевозки, но будет соблюдать все решения правительства

"Укравтодор" возобновляет ремонт дороги от Измаила до Вилково

Создан новый правительственный комитет во главе с Уруским, ему переданы нацбезопасность, ТЭК и инфраструктуру

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА