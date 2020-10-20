Экономика

11:26 20.10.2020

"Нова Пошта" открыла с начала 2020г. 1,3 тыс. новых отделений

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"Нова Пошта" открыла с начала 2020г. 1,3 тыс. новых отделений

Группа компаний "Нова Пошта" в октябре 2020 года открыла свое семитысячное отделение в Украине.

Как сообщается в пресс-релизе компании во вторник, в настоящее время сеть компании насчитывает уже 7145 отделений, 4,1 тыс. из которых работают в селах.

"За этот год мы уже открыли 1,3 тыс. новых отделений. То есть в среднем "Нова Пошта" открывала по пять отделений в день, четыре из которых - в селах, где ранее компания не была представлена", - цитирует пресс-служба СЕО "Новой Пошты" Александра Бульбу.

В компании отметили, что в 2020 году сеть также была расширена и в курортных местах. В частности, отделения появились в Генический горке (Херсонская обл.), Николаевке, Приморском (Одесская обл.), Татарове (Ивано-Франковская обл.), Орявчике (Львовская обл.) и других. В целом "Нова Пошта" уже работает в более чем 100 курортных населенных пунктах.

При этом, по данным компании, лидером по расширению сети в 2020 году стала Ивано-Франковская область, где с начала года появилось более сотни новых отделений. В топ-5 областей также вошли Львовская, Одесская, Запорожская и Ривненская области.

Теги: #нова_пошта #отделения
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