Американская торговая палата настаивает на скорейшем принятии закона о выпуске ОВГЗ для расчетов с "зеленой" энергетикой

Американская торговая палата в Украине призывает правительство и парламент ускорить принятие законопроекта №4151 о выпуске облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) для погашения части накопленной задолженности и обеспечения текущих платежей производителей "зеленой" электроэнергии.

"Палата надеется, что министерства финансов и энергетики будут работать сообща с комитетом Верховной Рады Украины по вопросам бюджета с тем, чтобы определить необходимый объем эмиссии облигаций по законопроекту, который был бы достаточным для покрытия 40% накопленного долга и обеспечения стопроцентных текущих платежей производителям ВИЭ за август-декабрь 2020 года", – говорится в сообщении палаты на сайте в понедельник.

При этом указывается, что выполнение правительством обязательств по меморандуму с инвесторами в ВИЭ и закону №810-IX об условиях поддержки "зеленой" энергетики, предусматривающие своевременное и в полном объеме обеспечение текущих платежей по "зеленому" тарифу, а также погашение до конца года 40% накопленной на 1 августа задолженности (около 9 млрд грн), до сих пор не подтвердилось на практике.

Как сообщалось, согласно законопроекту №4151, внесенному в Раду депутатами фракции большинства "Слуга народа" 24 сентября, после выпуска ОВГЗ на сумму 19,6 млрд грн она будет передана в качестве субсидии НЭК "Укрэнерго", чтобы эта компания смогла погасить свой долг перед ГП "Гарантированный покупатель" ("ГарПок"), а та – перед производителями ВИЭ.

Уровень расчетов "ГарПок" перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников энергии (ВИЭ) с начала года по состоянию на 16 октября составляет 36,3%.

"ГарПок" при этом отмечает, что задолженность НЭК "Укрэнерго" по компенсации "зеленых" тарифов на указанную дату достигла 23,14 млрд грн.