Экономика

16:55 19.10.2020

Доходность евробондов "Нафтогаза Украины" составит 8,95%, ожидаемый объем - $500 млн

1 мин читать
Доходность евробондов "Нафтогаза Украины" составит 8,95%, ожидаемый объем - $500 млн

Доходность долларовых еврооблигаций НАК "Нафтогаз Украины" установлена на уровне 8,95%, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Компания планирует в понедельник разместить новый выпуск еврооблигаций со сроком погашения в феврале 2027 года. Ожидаемый объем размещения - $500 млн. Единственным организатором сделки выступает Citi.

Первоначальный ориентир доходности выпуска составлял 9-9,25%.

Параллельно компания предложила держателям евробондов в долларах с погашением в 2022 году и в евро с погашением в 2024 году выкуп по цене $1028,75 и 982,5 евро на $1000 и 1000 евро номинала соответственно (с учетом премии за раннее согласие). Максимальный объем выкупа по обоим выпускам - эквивалент $335 млн. Ранний дедлайн для предъявления бумаг к выкупу истекает 27 октября, предложение действует до 10 ноября. Сейчас в обращении находятся бумаги долларового выпуска на $335 млн и выпуска в евро на 600 млн евро. Приоритет в принятии заявок на выкуп - у долларовых евробондов.

Выкуп обращающихся и размещение новых евробондов позволят компании увеличить дюрацию долгового портфеля, отмечал ранее "Нафтогаз".

Теги: #нафтогаз #еврооблигации
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:59 19.10.2020
Ориентир доходности долларовых евробондов "Нафтогаза Украины" составляет 9-9,25% - источник

Ориентир доходности долларовых евробондов "Нафтогаза Украины" составляет 9-9,25% - источник

17:33 16.10.2020
Секретариат Энергосообщества зарегистрировал заявление АПЭ по поводу ценового демпинга "Нафтогаза"

Секретариат Энергосообщества зарегистрировал заявление АПЭ по поводу ценового демпинга "Нафтогаза"

10:09 15.10.2020
Fitch присвоило планируемым евробондам "Нафтогаза" рейтинг "B (EXP)"

Fitch присвоило планируемым евробондам "Нафтогаза" рейтинг "B (EXP)"

20:32 14.10.2020
"Нафтогаз Украины" предложил выкупить до $335 млн евробондов-2022 и 2024 за счет новых евробондов

"Нафтогаз Украины" предложил выкупить до $335 млн евробондов-2022 и 2024 за счет новых евробондов

10:19 12.10.2020
Хохштайн покидает набсовет "Нафтогаза" и заявлет о саботаже коррумпированных сил

Хохштайн покидает набсовет "Нафтогаза" и заявлет о саботаже коррумпированных сил

16:26 08.10.2020
"Нафтогаз" рассчитывает на прибыльную работу в 2021-2024гг.

"Нафтогаз" рассчитывает на прибыльную работу в 2021-2024гг.

18:31 05.10.2020
"Нафтогаз" договорился о заключении контрактов на поставку газа населению через отделения ПУМБ в 8 областях

"Нафтогаз" договорился о заключении контрактов на поставку газа населению через отделения ПУМБ в 8 областях

17:46 05.10.2020
"Интерпайп" погасил часть евробондов-2024 на $32,4 млн

"Интерпайп" погасил часть евробондов-2024 на $32,4 млн

13:06 05.10.2020
"Кернел" предложил выкупить евробонды-2022 на сумму до $350 млн за счет новых 5-7 летних

"Кернел" предложил выкупить евробонды-2022 на сумму до $350 млн за счет новых 5-7 летних

12:33 05.10.2020
"Нафтогаз" может начать экспорт газа в ЕС

"Нафтогаз" может начать экспорт газа в ЕС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Укрзализныця" против введения ограничений на пассажирские ж/д перевозки, но будет соблюдать все решения правительства

"Бизнес уважаемых людей" за 3 года вывел из Украины более $22 млрд - глава Госналоговой

НБУ обсуждал с представителями Лондонской фондовой биржи сокращение доли государства в банках Украины

Глава Госналоговой ожидает в октябре сокращения отставания от плана доходов госбюджета-2020 с 10 до 5 млрд грн

Ориентир доходности долларовых евробондов "Нафтогаза Украины" составляет 9-9,25% - источник

ПОСЛЕДНЕЕ

"Укрзализныця" против введения ограничений на пассажирские ж/д перевозки, но будет соблюдать все решения правительства

"Укравтодор" возобновляет ремонт дороги от Измаила до Вилково

Создан новый правительственный комитет во главе с Уруским, ему переданы нацбезопасность, ТЭК и инфраструктуру

"Бизнес уважаемых людей" за 3 года вывел из Украины более $22 млрд - глава Госналоговой

НБУ обсуждал с представителями Лондонской фондовой биржи сокращение доли государства в банках Украины

Многоквартирный дом будущего из стали "Метинвеста" возведут в Мариуполе

Глава Госналоговой ожидает в октябре сокращения отставания от плана доходов госбюджета-2020 с 10 до 5 млрд грн

Госналоговая создает департамент налоговых расследований для выявления "схем" в рамках международного налогообложения - Любченко

Госналоговая готова выходить на проверки компаний с годовым оборотом не ниже EUR50 млн в случае снятия моратория - глава ведомства

Национальный оператор на табачном рынке выгоден производителям - глава Госналоговой

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА