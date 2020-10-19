"Укравтодор" возобновляет ремонт дороги от Измаила до Вилково

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") начало ремонтные работы на участках маршрута от г.Измаил до г.Вилково протяженностью 34 км (Одесская обл.).

Как сообщается на странице "Укравтодора" в Facebook в понедельник, в настоящее время работы проводятся на 10-километровом участке от г.Килия до границы с Измаилским районом. Здесь уже началось обустройство основы со щебеночно-песчаной смесью.

Подрядная организация – ООО "Ростдорстрой".

Отмечается, что также проходят работы по разработке проектно-сметной документации на обновление участка протяжностью 24 км от г. Килия до г. Вилково. Работы планируется начать в начале следующего года.

По данным агентства, проехать обновленным маршрутом водители смогут в следующем году.

Всего в Одесской области "Укравтодор" в 2020 году планирует возобновить 194 км дорог.