Экономика

13:14 19.10.2020

НБУ обсуждал с представителями Лондонской фондовой биржи сокращение доли государства в банках Украины

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НБУ обсуждал с представителями Лондонской фондовой биржи сокращение доли государства в банках Украины

Национальный банк Украины (НБУ) обсуждал с представителями Лондонской фондовой биржи планы по сокращению доли государства в банках Украины, сообщил глава центробанка Кирилл Шевченко изданию Atlantic Council, уточнив, что стратегия частичной приватизации госбанков предусматривает первые шаги по их продаже не позднее конца 2024 года.

Шевченко отметил, что сочетание цифровых инноваций и растущего общественного доверия позволяет украинским банкам расширять свою клиентскую базу и делает украинский банковский сектор привлекательным для международных инвесторов.

Он напомнил, что в настоящее время государственный Укргазбанк (Киев) работает с Международной финансовой корпорацией (IFC) по вопросам конвертации займа корпорации в капитал банка. По словам Шевченко, Укргазбанк на данном этапе является наиболее близким к частичной приватизации.

"Соглашение уже находится в процессе, и переговоры теперь сосредоточены на технических аспектах с ожиданием успешного закрытия", – уточнил он.

Шевченко добавил, что он также ожидает приобретение доли международной финансовой организацией (МФО) в государственном Ощадбанке (Киев), уточнив, что для этого еще предстоит проделать значительную работу по пересмотру законодательства и развитию бизнес-модели банка.

Как сообщалось, правительство планировало заключить соглашение с IFC по конвертации займа финкорпорации в дополнительный капитал Укргазбанка до октября 2020 года.

Согласно основным условиям предоставления кредита IFC Укргазбанку, которые содержатся в проекте распоряжения, обнародованного на правительственном портале, Минфин должен заключить договор с IFC об опционе на продажу акций на дату конвертации, в соответствии с которым IFC может в любое время продать государству все или часть принадлежащих ему акций Укргазбанка. Опцион на продажу акций Укргазбанка является бессрочным, а цена по состоянию на июнь 2020 года определена не была.

Ранее, 11 ноября 2019 года совет директоров IFC из группы Всемирного банка одобрил выделение Укргазбанку пятилетнего займа на EUR30 млн с возможностью конвертации его в долю в акционерном капитале финучреждения в размере до 20%.

В информации IFC указывалось, что заем погашается единовременно по истечении срока заимствования, а возможность конвертировать его в капитал будет полностью предоставлена на усмотрение IFC.

Укргазбанк 25 ноября 2019 года провел внеочередное собрание акционеров для утверждения кредитного договора с IFC, обязательства по которому могут быть конвертированы в акции.

Помимо этого, как сообщалось со ссылкой меморандум украинских властей с Международным валютным фондом (МВФ), Украина была намерена обеспечить осуществление всех требований и условий для вхождения ЕБРР в капитал Ощадбанка также до октября 2020 года.

Одним из требований было вхождение Ощадбанка в Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ), которое предлагалось осуществить до конца 2019 года.

Пункт о вступлении Ощадбанка в Фонд с 1 июля 2020 года присутствовал в банковском законопроекте №2571, который был отклонен из-за смены правительства и был исключен их принятого закона №2571-Д.

Как сообщала агентству "Интерфакс-Украина" первая замглавы НБУ Екатерина Рожкова в июне 2020 года, законопроект об участии Ощадбанка в Фонде гарантирования уже подготовлен, вместе с тем информации о его внесении в Верховную Раду пока не было.

В принципах стратегического реформирования госбанков, утвержденного правительством 2 сентября 2020 года, указывалось, что на данный момент государство создает все необходимые предпосылки для обеспечения вступления МФО в капитал Ощадбанка до конца 2020 года, с вхождением последнего в Фонд гарантирования в октябре 2020 года.

Ранее, в апреле 2017 года ЕБРР заявил о намерениях покупки 10-25% акций Ощадбанка, в мае 2018 года банк подтвердил свои планы, однако информация о конкретных сроках по-прежнему отсутствует.

Согласно принципам стратегического реформирования госбанков, правительство планирует сократить долю государства в банковском секторе Украины с 60% до 25% к 2025 году путем частичной или полной приватизации каждого из четырех госбанков.

Теги: #приватизация #биржа #нбу #банки
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