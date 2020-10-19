Экономика

12:51 19.10.2020

Глава Госналоговой ожидает в октябре сокращения отставания от плана доходов госбюджета-2020 с 10 до 5 млрд грн

1 мин читать
Глава Госналоговой ожидает в октябре сокращения отставания от плана доходов госбюджета-2020 с 10 до 5 млрд грн

Глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко прогнозирует сокращение отставания от плана доходов по общему фонду госбюджета за январь-октябрь до 5 млрд грн, тогда как на 1 октября этот показатель был на уровне 10 млрд грн.

"Когда мы первый раз с журналистами встречались весной, я четко зафиксировал: "минус" 44 млрд грн вся страна не выполняла общий фонд госбюджета. А на 1 октября уже оставалось "минус" 10 млрд грн. В октябре мы перекроем еще 5 млрд грн, минимум. И если все остальные администраторы доходов бюджета выйдут "в ноль", то останется на два месяца перекрыть 5 млрд грн", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Таким образом, государству удастся профинансировать заложенный в госбюджете дефицит на этот год, полагает Любченко.

"Это совершенно подъемно, и правительству придется думать не об администрировании внутренних налогов (хотя на таможне я бы подумал, если честно), а исключительно об управлении госдолгом. То есть, как финансировать дефицит, заложенный в госбюджете", - отметил глава налоговой.

Теги: #налоговая_служба #любченко
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:44 19.10.2020
"Бизнес уважаемых людей" за 3 года вывел из Украины более $22 млрд - глава Госналоговой

"Бизнес уважаемых людей" за 3 года вывел из Украины более $22 млрд - глава Госналоговой

12:38 19.10.2020
Госналоговая создает департамент налоговых расследований для выявления "схем" в рамках международного налогообложения - Любченко

Госналоговая создает департамент налоговых расследований для выявления "схем" в рамках международного налогообложения - Любченко

12:27 19.10.2020
Госналоговая готова выходить на проверки компаний с годовым оборотом не ниже EUR50 млн в случае снятия моратория - глава ведомства

Госналоговая готова выходить на проверки компаний с годовым оборотом не ниже EUR50 млн в случае снятия моратория - глава ведомства

11:57 19.10.2020
Национальный оператор на табачном рынке выгоден производителям - глава Госналоговой

Национальный оператор на табачном рынке выгоден производителям - глава Госналоговой

14:55 30.09.2020
Кабмин утвердил работу таможни в формате единого юрлица и ликвидировал юрлица террорганов налоговой и таможни

Кабмин утвердил работу таможни в формате единого юрлица и ликвидировал юрлица террорганов налоговой и таможни

17:35 29.04.2020
Новый глава ГФС Любченко попадает под люстрацию – нардеп из "Голоса"

Новый глава ГФС Любченко попадает под люстрацию – нардеп из "Голоса"

16:23 29.04.2020
Глава Госналоговой Любченко подпишет контракт на период карантина - глава Минфина

Глава Госналоговой Любченко подпишет контракт на период карантина - глава Минфина

11:23 27.02.2020
Премьер призвал главу Госналоговой увольнять глав областных подразделений при любых коррупционных нарушениях в области

Премьер призвал главу Госналоговой увольнять глав областных подразделений при любых коррупционных нарушениях в области

16:31 04.02.2020
Около 3 тыс. пользователей тестируют программный РРО – налоговая

Около 3 тыс. пользователей тестируют программный РРО – налоговая

10:06 02.01.2020
Налоговая служба Украины начинает тестирование нового онлайн-сервиса

Налоговая служба Украины начинает тестирование нового онлайн-сервиса

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Бизнес уважаемых людей" за 3 года вывел из Украины более $22 млрд - глава Госналоговой

НБУ обсуждал с представителями Лондонской фондовой биржи сокращение доли государства в банках Украины

Ориентир доходности долларовых евробондов "Нафтогаза Украины" составляет 9-9,25% - источник

Рада рассмотрит проект госбюджета-2021 в начале ноября – Разумков

Украина и Турция подписали ряд соглашений о сотрудничестве в военной и оборонной сфере после встречи Зеленского и Эрдогана

ПОСЛЕДНЕЕ

НБУ обсуждал с представителями Лондонской фондовой биржи сокращение доли государства в банках Украины

Многоквартирный дом будущего из стали "Метинвеста" возведут в Мариуполе

Ориентир доходности долларовых евробондов "Нафтогаза Украины" составляет 9-9,25% - источник

США убеждают развивающиеся страны отказаться от оборудования Huawei, будут финансировать альтернативы

Рада рассмотрит проект госбюджета-2021 в начале ноября – Разумков

Новый терминал аэропорта "Запорожье" начал работу

В Китае приняли закон для контроля за экспортом продукции, имеющей отношение к нацбезопасности

Турецкая Aksoy Ventures заинтересована в приватизации энергетических предприятий и реализации инфраструктурных проектов в Украине – Офис президента

"Метинвест" подписал меморандум о сотрудничестве с Мариуполем на 6 лет по совместному развитию городских программ

Украина и Турция подписали ряд соглашений о сотрудничестве в военной и оборонной сфере после встречи Зеленского и Эрдогана

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА