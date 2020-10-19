Глава Госналоговой ожидает в октябре сокращения отставания от плана доходов госбюджета-2020 с 10 до 5 млрд грн

Глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко прогнозирует сокращение отставания от плана доходов по общему фонду госбюджета за январь-октябрь до 5 млрд грн, тогда как на 1 октября этот показатель был на уровне 10 млрд грн.

"Когда мы первый раз с журналистами встречались весной, я четко зафиксировал: "минус" 44 млрд грн вся страна не выполняла общий фонд госбюджета. А на 1 октября уже оставалось "минус" 10 млрд грн. В октябре мы перекроем еще 5 млрд грн, минимум. И если все остальные администраторы доходов бюджета выйдут "в ноль", то останется на два месяца перекрыть 5 млрд грн", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Таким образом, государству удастся профинансировать заложенный в госбюджете дефицит на этот год, полагает Любченко.

"Это совершенно подъемно, и правительству придется думать не об администрировании внутренних налогов (хотя на таможне я бы подумал, если честно), а исключительно об управлении госдолгом. То есть, как финансировать дефицит, заложенный в госбюджете", - отметил глава налоговой.