Госналоговая создает департамент налоговых расследований для выявления "схем" в рамках международного налогообложения - Любченко

Государственная налоговая служба создает в центральном аппарате департамент налоговых расследований, главная задача которого будет заключаться в выявлении схем и уклонений от уплаты налогов крупными налогоплательщиками, сообщил глава ведомства Алексей Любченко.

"Создаем департамент налоговых расследований - по сути это управляющая компания за пятью региональными центрами обслуживания крупных плательщиков. Ее задача – выявлять схемы, находить уклонения. В составе департамента - управление трансфертного образования, то есть вся международная деятельность, а также подразделение центра отраслевой компетенции - то есть специалисты по углеводородам, ритейлу, строительству", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Как подчеркнул Любченко, департамент будет сугубо аналитическим подразделением, которое занимается международным налогообложением.

По словам главы Госналоговой, новая структура ведомства после ликвидации юридических лиц ее территориальных органов подразумевает 31 территориальный орган. Из них - пять региональных центров обслуживания крупных плательщиков: Киев, Харьков, Одесса, Львов, а также Запорожье или Днепр.

"Пока что оставляем интригу по поводу Запорожья или Днепра, чтобы была конкуренция. Слишком большой клубок, мы знаем каких, интересов. Именно в этих городах будет самая большая кадровая ротация, а также во Львове и Одессе. По Киеву и Харькову меньше всего вопросов, глобальных кадровых ротаций пока что нет, по крайней мере, в рамках Офиса крупных плательщиков", - пояснил Любченко.

"При реорганизации в единое юрлицо для нас принципиально, чтоб не было лишних управленческих звеньев", - подчеркнул он.

Центральный аппарат службы будет состоять из пяти блоков.

"Центральный аппарат службы в формате новой структуры из пяти блоков тоже подкорректировали. Внутри структуры будет департамент управления рисками, который будет заниматься исключительно НДС и налогом на прибыль. Департамент администрирования останется, но перепрофилируется на физлиц", - отметил Любченко.



Полный текст интервью будет опубликован в ленте новостей и на главной странице сайта агентства "Интерфакс-Украина"