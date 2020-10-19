Экономика

12:38 19.10.2020

Госналоговая создает департамент налоговых расследований для выявления "схем" в рамках международного налогообложения - Любченко

2 мин читать
Госналоговая создает департамент налоговых расследований для выявления "схем" в рамках международного налогообложения - Любченко

Государственная налоговая служба создает в центральном аппарате департамент налоговых расследований, главная задача которого будет заключаться в выявлении схем и уклонений от уплаты налогов крупными налогоплательщиками, сообщил глава ведомства Алексей Любченко.

"Создаем департамент налоговых расследований - по сути это управляющая компания за пятью региональными центрами обслуживания крупных плательщиков. Ее задача – выявлять схемы, находить уклонения. В составе департамента - управление трансфертного образования, то есть вся международная деятельность, а также подразделение центра отраслевой компетенции - то есть специалисты по углеводородам, ритейлу, строительству", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Как подчеркнул Любченко, департамент будет сугубо аналитическим подразделением, которое занимается международным налогообложением.

По словам главы Госналоговой, новая структура ведомства после ликвидации юридических лиц ее территориальных органов подразумевает 31 территориальный орган. Из них - пять региональных центров обслуживания крупных плательщиков: Киев, Харьков, Одесса, Львов, а также Запорожье или Днепр.

"Пока что оставляем интригу по поводу Запорожья или Днепра, чтобы была конкуренция. Слишком большой клубок, мы знаем каких, интересов. Именно в этих городах будет самая большая кадровая ротация, а также во Львове и Одессе. По Киеву и Харькову меньше всего вопросов, глобальных кадровых ротаций пока что нет, по крайней мере, в рамках Офиса крупных плательщиков", - пояснил Любченко.

"При реорганизации в единое юрлицо для нас принципиально, чтоб не было лишних управленческих звеньев", - подчеркнул он.

Центральный аппарат службы будет состоять из пяти блоков.

"Центральный аппарат службы в формате новой структуры из пяти блоков тоже подкорректировали. Внутри структуры будет департамент управления рисками, который будет заниматься исключительно НДС и налогом на прибыль. Департамент администрирования останется, но перепрофилируется на физлиц", - отметил Любченко.


Полный текст интервью будет опубликован в ленте новостей и на главной странице сайта агентства "Интерфакс-Украина"

Теги: #налоговая_служба #любченко
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:44 19.10.2020
"Бизнес уважаемых людей" за 3 года вывел из Украины более $22 млрд - глава Госналоговой

"Бизнес уважаемых людей" за 3 года вывел из Украины более $22 млрд - глава Госналоговой

12:51 19.10.2020
Глава Госналоговой ожидает в октябре сокращения отставания от плана доходов госбюджета-2020 с 10 до 5 млрд грн

Глава Госналоговой ожидает в октябре сокращения отставания от плана доходов госбюджета-2020 с 10 до 5 млрд грн

12:27 19.10.2020
Госналоговая готова выходить на проверки компаний с годовым оборотом не ниже EUR50 млн в случае снятия моратория - глава ведомства

Госналоговая готова выходить на проверки компаний с годовым оборотом не ниже EUR50 млн в случае снятия моратория - глава ведомства

11:57 19.10.2020
Национальный оператор на табачном рынке выгоден производителям - глава Госналоговой

Национальный оператор на табачном рынке выгоден производителям - глава Госналоговой

14:55 30.09.2020
Кабмин утвердил работу таможни в формате единого юрлица и ликвидировал юрлица террорганов налоговой и таможни

Кабмин утвердил работу таможни в формате единого юрлица и ликвидировал юрлица террорганов налоговой и таможни

17:35 29.04.2020
Новый глава ГФС Любченко попадает под люстрацию – нардеп из "Голоса"

Новый глава ГФС Любченко попадает под люстрацию – нардеп из "Голоса"

16:23 29.04.2020
Глава Госналоговой Любченко подпишет контракт на период карантина - глава Минфина

Глава Госналоговой Любченко подпишет контракт на период карантина - глава Минфина

11:23 27.02.2020
Премьер призвал главу Госналоговой увольнять глав областных подразделений при любых коррупционных нарушениях в области

Премьер призвал главу Госналоговой увольнять глав областных подразделений при любых коррупционных нарушениях в области

16:31 04.02.2020
Около 3 тыс. пользователей тестируют программный РРО – налоговая

Около 3 тыс. пользователей тестируют программный РРО – налоговая

10:06 02.01.2020
Налоговая служба Украины начинает тестирование нового онлайн-сервиса

Налоговая служба Украины начинает тестирование нового онлайн-сервиса

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Бизнес уважаемых людей" за 3 года вывел из Украины более $22 млрд - глава Госналоговой

НБУ обсуждал с представителями Лондонской фондовой биржи сокращение доли государства в банках Украины

Глава Госналоговой ожидает в октябре сокращения отставания от плана доходов госбюджета-2020 с 10 до 5 млрд грн

Ориентир доходности долларовых евробондов "Нафтогаза Украины" составляет 9-9,25% - источник

Рада рассмотрит проект госбюджета-2021 в начале ноября – Разумков

ПОСЛЕДНЕЕ

НБУ обсуждал с представителями Лондонской фондовой биржи сокращение доли государства в банках Украины

Многоквартирный дом будущего из стали "Метинвеста" возведут в Мариуполе

Ориентир доходности долларовых евробондов "Нафтогаза Украины" составляет 9-9,25% - источник

США убеждают развивающиеся страны отказаться от оборудования Huawei, будут финансировать альтернативы

Рада рассмотрит проект госбюджета-2021 в начале ноября – Разумков

Новый терминал аэропорта "Запорожье" начал работу

В Китае приняли закон для контроля за экспортом продукции, имеющей отношение к нацбезопасности

Турецкая Aksoy Ventures заинтересована в приватизации энергетических предприятий и реализации инфраструктурных проектов в Украине – Офис президента

"Метинвест" подписал меморандум о сотрудничестве с Мариуполем на 6 лет по совместному развитию городских программ

Украина и Турция подписали ряд соглашений о сотрудничестве в военной и оборонной сфере после встречи Зеленского и Эрдогана

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА