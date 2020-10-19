Госналоговая готова выходить на проверки компаний с годовым оборотом не ниже EUR50 млн в случае снятия моратория - глава ведомства

Государственная налоговая служба готова взять обязательство выходить на проверки компаний с годовым оборотом не ниже EUR50 млн, если Кабинет министров снимет соответствующие ограничения во время карантина, сообщил глава ведомства Алексей Любченко.

"Я могу взять на себя обязательство меньше EUR50 млн не выходить, кроме рискованных. Это моя личная позиция. Кроме рискованных - подчеркну", - сказал Любченко в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Он отметил, что с марта этого года остановленными остаются 353 плановые проверки налогоплательщиков общей суммой рисков неуплаты налогов на 39 млрд грн. Помимо этого, необработанными остаются документальные внеплановые проверки по нереальным операциям.

"Там сумма возможного схемного налогового кредита на 1,8 млрд грн. Есть еще документальные внеплановые проверки: если налоговая информация свидетельствует о нарушении плательщиком валютного законодательства. Там почти 2,6 тыс. сообщений от НБУ по 1,1 тыс. субъектам внешнеэкономической деятельности", - указал глава налоговой.

"Сейчас законодатель дал право Кабмину снимать эти ограничения. На ноябрь-декабрь 2020 года запланированы 812 проверок на общую сумму рисков свыше 5 млрд грн", - добавил Любченко.



Полный текст интервью будет опубликован в ленте новостей и на главной странице сайта агентства "Интерфакс-Украина"