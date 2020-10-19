Экономика

11:57 19.10.2020

Национальный оператор на табачном рынке выгоден производителям - глава Госналоговой

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Национальный оператор на табачном рынке выгоден производителям - глава Госналоговой

Создание Национального оператора на табачном рынке выгодно производителям табачной продукции, полагает глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко.

"Я против монополий, это всегда плохо. Вопрос нужно выводить в плоскость, кому это выгодно. И речь идет не о чиновниках. У меня есть ощущение, что это о производителях. Но в любом случае – если эти действия принесут стране налоговые платежи, то почему бы и нет", - сказал Любченко в интервью агентству.

Он также указал, что в 2020 году Госналоговая провела 401 проверку хранения и торговли табачными изделиями, которые принадлежат 37 субъектам хозяйствования.

"Мы выявили, что 148 мест не вели деятельности, а также там не подтвердилось наличие остатков. А они задекларировали 195,5 млн пачек стоимостью 8,8 млрд грн! За счет этого могли сформировать незаконный налоговый кредит по НДС на 1,4 млрд грн. Но не вышло", - сказал глава ведомства.

Однако, по его словам, в некоторых случаях сотрудники налоговой не были допущены к инвентаризации.

"Производители ведут себя сейчас очень достойно. Есть недостойные "граждане", которые не допускают нас на инвентаризацию. Это слишком самоуверенные люди, импортеры, которые решили, что можно завезти товар, реализовать его на внутреннем рынке, а документы по этому товару отразить в декларации НДС в виде остатков. Потом этот товар продается и все "сворачивается" - обязательства, кредит. Схема в том, что товар продан за наличку, а субъект пытается получить возмещение якобы по остаткам… Кто-то придумал такую норму - возмещение НДС по остаткам товара", - указал Любченко.


Полный текст интервью будет опубликован в ленте новостей и на главной странице сайта агентства "Интерфакс-Украина"

Теги: #табак #налоговая_служба #любченко
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