Экономика

11:54 19.10.2020

США убеждают развивающиеся страны отказаться от оборудования Huawei, будут финансировать альтернативы

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США убеждают развивающиеся страны отказаться от оборудования Huawei, будут финансировать альтернативы

США постараются убедить развивающиеся страны избегать использования телекоммуникационного оборудования китайских компаний и готовы предоставить им финансовую помощь для закупки альтернативного оборудования, которое Вашингтон считает более безопасным.

Америка готова предложить государствам кредиты и другие виды финансирования в общей сложности на миллиарды долларов для закупки оборудования, выпускаемого в демократических странах, а не в Китае, заявила заместитель руководителя Агентства США по международному развитию (USAID) Бонни Глик.

По ее словам, USAID направит своих сотрудников для проведения встреч с политиками и представителями регулирующих органов в развивающихся странах, чтобы убедить их, что использование телекоммуникационного оборудования китайских Huawei Technologies Co. и ZTE Corp. является "плохой идеей".

Это новый инструмент, который Вашингтон использует в технологической "холодной войне" с Китаем, пишет The Wall Street Journal. Администрация президента США Дональда Трампа ранее уже приняла ряд мер для ограничения доступа китайских компаний к американским технологиям.

Вашингтон уже два года призывает своих союзников присоединиться к запрету на использование оборудования китайских компаний в создаваемых сетях 5G. Штаты уверены, что оборудование Huawei и ZTE может использоваться в других странах для слежки или проведения кибератак по заданию властей КНР, тогда как китайские компании отрицают такую возможность.

США добились некоторого успеха в Европе: Великобритания и Польша отказались от оборудования китайских компаний. Однако, в других странах региона, в том числе в Германии, этот вопрос по-прежнему обсуждается.

В развивающихся странах оборудование китайских компаний используется очень широко. Так, в странах Африки и Ближнего Востока доля Huawei и ZTE в закупках оборудования для сетей беспроводной связи составляет 50-60% в этом году, свидетельствуют данные аналитической компании Dell'Oro Group.

USAID планирует выделять кредиты странам emerging markets через специализированные финансовые учреждения, например, через U.S. International Development Finance Corp. (DFC), которая располагает инвестиционным капиталом в размере $60 млрд. Другой фининститут - U.S. Export-Import Bank - заявил, что его программа выделения финансирования может конкурировать по своим условиям с предложениями китайских агентств.

Руководители западных компаний-производителей телекоммуникационного оборудования ранее сообщали, что китайские финансовые агентства обычно предлагают кредиты по ставкам ниже рыночных на закупку оборудования своих компаний, пишет WSJ.

Планируется, что американские учреждения будут финансировать сделки по закупке развивающимися странами 5G-оборудования финской Nokia Corp., шведской Ericsson AB и южнокорейской Samsung Electronics Co.

Кроме того, USAID может поддержать американские компании, занимающиеся разработкой 5G-технологий, сообщила Глик.

Теги: #сша #huawei #китай
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