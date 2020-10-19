Рада рассмотрит проект госбюджета-2021 в начале ноября – Разумков

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков прогнозирует, что проект государственного бюджета Украины на следующий год Верховной Рады рассмотрит в начале ноября.

"Надеюсь, в ближайшее время он (проект госбюджета к первому чтению – ИФ) будет подготовлен, и после того, как пройдут выборы, и мы, согласно плану графика нашей работы возвратимся в Верховную Раду с 3 ноября. И я уверен, что мы сможем рассмотреть этот законопроект", - сказал Разумков на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп парламента в понедельник.

Он обратился к профильному комитету, другим парламентским комитетам и к правительству "оперативно доработать" проект госбюджета на 2021 год "для того, чтобы мы приняли его вовремя".

"Сейчас 20-го мы его не сможем рассмотреть, но чтобы мы сократили сроки при подготовке его, и принятие его, чтобы мы в новый год зашли с нормальным бюджетом, насколько это возможно в этих непростых условиях", - сказал Разумков.

Спикер пояснил, что законопроект о госбюджете на следующий год, который планировали рассмотреть 20 октября, не подготовлен к рассмотрению в первом чтении, и это связано с непростой ситуацией с Covid-19, в том числе и в Верховной Раде.

Разумков напомнил, что в пятницу не состоялось заседание бюджетного комитета по техническим причинам, и "согласно действующему законодательству, документ, который мы должны были рассматривать завтра, не готов… потому что и народные депутаты с ним еще не познакомились, и комитет еще не принял соответствующее решение".