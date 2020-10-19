Новый терминал аэропорта "Запорожье" начал работу

Новый терминал международного аэропорта "Запорожье" начал принимать внутренние рейсы.

Как сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий на своем Telegram-канале в понедельник, с терминала уже выполнился первый рейс, его выполнила авиакомпания SkyUp в Киев.

Международные рейсы, по его словам, должны начаться также в ближайшее время.

Пропускная способность терминала – 400 пассажиров в час.

Международный аэропорт города Запорожье имеет две взлетно-посадочные полосы (искусственную и грунтовую). Расположен в черте города к востоку на расстоянии около 15 км от центральной части Запорожья по Донецкому шоссе. Эксплуатантом аэропорта является коммунальное предприятие "Международный аэропорт Запорожье".

Пассажиропоток аэропорта в 2019 году составил 434 тыс. человек (2% от аэропортов Украины).