Экономика

14:47 18.10.2020

В Китае приняли закон для контроля за экспортом продукции, имеющей отношение к нацбезопасности

1 мин читать
В Китае приняли закон для контроля за экспортом продукции, имеющей отношение к нацбезопасности

Постоянный комитет всекитайского собрания народных представителей в целях защиты национальной безопасности КНР накануне одобрил закон, который вводит усиленный контроль за экспортом товаров двойного назначения, сообщает в воскресенье агентство Associated press (AP).

Закон вступит в силу 1 декабря. Он будет применяться ко всем компаниям в Китае, ко всей продукции гражданского и военного назначения, товарам, технологиям и услугам, которые могут касаться обеспечения национальной безопасности страны. При этом список подобных товаров власти пообещали обнародовать позднее "в установленные сроки".

Кроме этого, данный закон дает право Китаю принимать "ответные меры" против стран, которые злоупотребляют механизмами экспортного контроля против Китая и угрожают его безопасности и интересам.

Компаниям и лицам, в том числе иностранным, которые нарушают положения этого закона, устанавливающего новые правила экспортного контроля КНР, могут грозить уголовные обвинения и штрафы. Так, в случае экспорта какого-либо особого товара без разрешения нарушитель может получить штраф в размере более $754 тыс. или в 20 раз больше, чем коммерческая ценность нелегальной торговой операции.

AP отмечает, что этот закон должен стать еще одним инструментом властей КНР в их экономическом и технологическом противостоянии с США.

Теги: #торговля #китай
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:16 17.10.2020
Турецкая Aksoy Ventures заинтересована в приватизации энергетических предприятий и реализации инфраструктурных проектов в Украине – Офис президента

Турецкая Aksoy Ventures заинтересована в приватизации энергетических предприятий и реализации инфраструктурных проектов в Украине – Офис президента

19:47 14.10.2020
Трамп считает, что только его администрация привлечет Китай к ответу за пандемию коронавируса

Трамп считает, что только его администрация привлечет Китай к ответу за пандемию коронавируса

19:11 12.10.2020
Зеленский подписал закон, который регулирует электронную розничную торговлю лекарственными средствами

Зеленский подписал закон, который регулирует электронную розничную торговлю лекарственными средствами

08:00 09.10.2020
Китай присоединился к инициативе COVAX по вакцине против коронавируса

Китай присоединился к инициативе COVAX по вакцине против коронавируса

02:10 08.10.2020
Трамп: Китай заплатит большую цену за COVID-19

Трамп: Китай заплатит большую цену за COVID-19

10:05 07.10.2020
В Великобритании появится должность спецпосланника премьера по вопросам торговли с Украиной - посол

В Великобритании появится должность спецпосланника премьера по вопросам торговли с Украиной - посол

16:50 01.10.2020
Польский ритейлер CCC в I полугодии запустил в Украине онлайн-продажи и расширил сеть до 19 магазинов

Польский ритейлер CCC в I полугодии запустил в Украине онлайн-продажи и расширил сеть до 19 магазинов

15:08 01.10.2020
Власти КНР вовлечены в 40% сделок по покупке китайскими компаниями европейских активов с 2010 г. - WSJ

Власти КНР вовлечены в 40% сделок по покупке китайскими компаниями европейских активов с 2010 г. - WSJ

11:55 01.10.2020
Украина заинтересована в дальнейшей координации с Китаем в борьбе с пандемией COVID-19, особенно важным становится вопрос обеспечения украинцев вакциной – Зеленский

Украина заинтересована в дальнейшей координации с Китаем в борьбе с пандемией COVID-19, особенно важным становится вопрос обеспечения украинцев вакциной – Зеленский

11:34 01.10.2020
Зеленский считает, что Украина может экспортировать в Китай больше продукции, и будет что предложить КНР

Зеленский считает, что Украина может экспортировать в Китай больше продукции, и будет что предложить КНР

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина и Турция подписали ряд соглашений о сотрудничестве в военной и оборонной сфере после встречи Зеленского и Эрдогана

Украинский ПриватБанк заблокирован от управления латвийским PrivatBank и по-прежнему намерен выйти из акционеров - член правления ПриватБанка

Бизнес сохраняет ожидания по росту инфляции и девальвации гривни – опрос НБУ

Просьбу о снятии российских санкций с украинских машзаводов инициировала ассоциация "Укрмашстрой"

НБУ отрицает внесение главой представления в Совет Нацбанка об увольнении своих заместителей

ПОСЛЕДНЕЕ

"Метинвест" подписал меморандум о сотрудничестве с Мариуполем на 6 лет по совместному развитию городских программ

Украина и Турция подписали ряд соглашений о сотрудничестве в военной и оборонной сфере после встречи Зеленского и Эрдогана

Украинский ПриватБанк заблокирован от управления латвийским PrivatBank и по-прежнему намерен выйти из акционеров - член правления ПриватБанка

Бизнес остерегается повторного локдауна

Нефть дешевеет на опасениях из-за новых локдаунов, Brent - $42,92 за баррель

Бизнес сохраняет ожидания по росту инфляции и девальвации гривни – опрос НБУ

Просьбу о снятии российских санкций с украинских машзаводов инициировала ассоциация "Укрмашстрой"

Украина в 2020г стала лидером по росту e-commerce в Восточной Европе - Euromonitor International

Секретариат Энергосообщества зарегистрировал заявление АПЭ по поводу ценового демпинга "Нафтогаза"

"Украэрорух" ведет переговоры с авиакомпаниями по возобновлению полетов по 6 воздушным трассам в акватории Черного моря

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА